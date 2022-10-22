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獨／海巡南沙駐軍亮劍？ 脱舊制服換海陸數位虎斑迷彩服

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署東南沙分署駐東南沙部隊服誌，十餘年來原沿用已裁撤「河搜組」的黑色勤務服。圖／海巡署提供
海巡署東南沙分署駐東南沙部隊服誌，十餘年來原沿用已裁撤「河搜組」的黑色勤務服。圖／海巡署提供

海巡南沙部隊凸顯軍事化？海巡署東南沙分署駐東南沙部隊服制，十餘年來原沿用已裁撤「河搜組」的黑色勤務服，凸顯屬非軍事化的執法部隊。但海巡署今年換裝新式防衛勤務服，採用海軍陸戰隊數位虎斑迷彩，搭配新式頭盔和寬邊勤務帽，有濃厚「軍事化」意涵。

海巡東南沙駐島部隊屬輕裝反登陸部隊，自十餘年前接防後，都採用黑色勤務服。近期完成國軍虎斑迷彩勤務服換裝，並設計迷彩海巡階級章。

前年起傳出東沙島遭中共軍力持續威脅的現況，國軍遂以移地訓練為名進駐，原本以執法為主的海巡、岸巡，開始驗證平戰轉換，東南沙將服勤重點調整至戰備整備，為強化兩島能量，不但修訂「島區防作戰計畫」及「突發狀況應處原則」，海巡東沙指揮部與南沙指揮部還須持續與國軍駐島移訓部隊實施聯合操演，驗證反登陸作戰能力。駐防東沙、南沙巡防指揮部，新登島士官兵，必須全數具備一等射手資格，軍事化明顯。

海巡署今天表示，東南沙分署新式防衛勤務服於110年9月29日決標予「久弘國際企業股份有限公司」，決標金額352萬8000元整。

海巡署表示，東南沙分署新式防衛勤務服業於111年5月1日完成統一換裝作業。

海巡署表示，新式防衛勤務外觀，是與國家中山科學研究院共同研討後採用「虎斑數位迷彩」，俾利符合東、南沙地區環境特性及達到隱蔽效果。

海巡署表示，東南沙兩島防衛勤務服研改是因應海島氣候及結合地貌，新裝透氣性更佳，更適合東南沙兩島高溫氣候。

海巡署東南沙駐軍今年換裝新式防衛勤務服，採用海軍陸戰隊數位虎斑迷彩，搭配新式頭盔和寬邊勤務帽。圖／海巡署提供
海巡署東南沙駐軍今年換裝新式防衛勤務服，採用海軍陸戰隊數位虎斑迷彩，搭配新式頭盔和寬邊勤務帽。圖／海巡署提供
海巡署東南沙駐軍今年換裝新式防衛勤務服，採用海軍陸戰隊數位虎斑迷彩，搭配寬邊勤務帽。圖／海巡署提供
海巡署東南沙駐軍今年換裝新式防衛勤務服，採用海軍陸戰隊數位虎斑迷彩，搭配寬邊勤務帽。圖／海巡署提供
海巡署東南沙駐軍今年換裝新式防衛勤務服，採用海軍陸戰隊數位虎斑迷彩，搭配新式頭盔和寬邊勤務帽。圖／海巡署提供
海巡署東南沙駐軍今年換裝新式防衛勤務服，採用海軍陸戰隊數位虎斑迷彩，搭配新式頭盔和寬邊勤務帽。圖／海巡署提供

海巡署 東沙島 國軍

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