【專家之眼】莫輕信預言開戰 更莫信不會開戰

近年來兩岸關係不睦，溝通管道中斷，臺海情勢更因華盛頓與北京對抗較勁而升溫。西方各國智庫學者專家、退役將領以及離職官員，更是紛紛斷言在某個特定時間節點，北京將不惜動武推動兩岸統一進程。筆者曾經多次撰稿分析，將兩岸和平及戰爭與特定歷史節點或是北京領導人任期相互搭配，其實毫無邏輯因果關係可言，因此經常針對胡亂推估人士，痛斥其所提出此種江湖術士等級預言。

但當筆者呼籲各界切莫輕信開戰預言時，卻赫然發現更有政府情報首長與學界先進，公開大膽推估在特定時間節點之前，抑或是總統任期結束前，兩岸絕對不會兵戎相向，企圖解決當前分裂狀態；甚至還更大膽判斷，雙方都能充分自我克制，應當不至於輕易爆發衝突。

基本上，筆者認為對於不負責實際政務運作，亦不必承擔政治責任之學界人士來說，提出任何大膽假設與推估，只要能有所本，亦可依據因果理則關係，講出推論結果，其實並無不當；此因只要立論有據，對於可受公評事務，大家本來就有發言論斷權利。對比前述西方論斷兩岸必然在特定時間節點開戰來說，只要能夠建構合理推論憑據與基礎，其實還是會有其價值存在。

但就政府官員來說，特別是掌握情報資訊之情報首長，先是輕率斷言在當前總統任內兩岸不會發生戰爭，但事後又改口修正聲稱其係指北京不會發動登島戰役，然後再過數日，卻又改口聲稱中共若是要轉移內部壓力，就有可能針對臺灣發動攻勢，甚至預言2023年中共可能“以戰逼談”。情報頭子從預言不會開戰，立場翻轉到兩岸情勢惡化到瀕臨開戰，轉換速度之快與幅度之大，更是讓人跌破眼鏡。

吾人不禁要質問此等情報判斷，究竟其立論基礎是依據源自北京方面之戰略情報，抑或是配合當前臺灣內部政治情勢選戰發展所需。講得再明白些，從預言不會開戰到大聲疾呼即將爆發戰端，究竟是依據戰情抑或是追隨選情？甚至是為未來2024年總統大選塑造選戰抗中保臺氛圍，預先開始佈局放話？

平心而論，由於牽涉到和平與戰爭政策選項之變數甚多，因此不論是預言在某個時間節點必然開戰，抑或是提出在某個時間節點之前，絕對沒有可能開啟戰端，其實都是相當大膽推測，最後搞出烏龍失誤風險絕對相當之高。但若是比較推估錯誤，導致戰爭準備不足，最後所要付出代價，必然是會比原本預言開戰，雖須擔負心理壓力，影響投資意願，衝擊社會安定，但卻因積極備戰，使得敵對者不敢輕越雷池一步，最後不必搞到大打出手兩敗俱傷來得高。

正因為存在此種差距，所以政治評論者與軍事觀察家動輒都是預估最糟情況(worst case scenario)，並且提出最壞打算，因為就算推估失誤，總是會比預估戰端不致開啟，最後戰爭在未能適當意料情況下爆發，讓預警體系掉以輕心完全失靈，反而被搞到措手不及狼狽不堪好得多。

軍事體系內部經常調侃情報部門官員專門負責嚇唬長官，其實這種說法只是顯現出情報專業體系，向來在評估情勢時，都是以最保守態度來推估戰爭發生可能性，絕對不願意隨便宣稱威脅程度降低，整體安全情勢好轉，就是因為整個組織文化所產生之慣性思維所致。

所以當國家情報機關首長在推估安全情勢如此反覆無常，在論述威脅評估時又讓人懷疑是充滿政治算計，如此僅會讓國家情報體系原來應具備之公信力為此受損。當臺灣社會已經普遍認知到國家安全狀況轉劣，整體戰略環境變化更是趨向不利時，面對南轅北轍落差甚大之情勢判斷，吾人僅能提出『莫輕信預言開戰，更莫信不會開戰』之忠告，並衷心祈求各方都能維持理性，莫讓生靈塗炭。