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國軍脫序還PO網？阿兵哥在寢室內熱舞抽電子煙 軍方回應了

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國軍示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影
國軍示意圖。報系資料照／記者余承翰攝影

近日網路流傳一段陸軍某單位阿兵哥在寢室內拍攝熱舞的片段，而且還在寢室內抽電子煙，引發關注。陸軍司令部清查證實，影片中的士兵隸屬於關渡地區指揮部，違規以智慧型手機錄製跳舞影片上傳社群軟體，違規情況屬實，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬關渡地區指揮部四員士兵，19日午間休息時段於營區寢室內，違規以智慧型手機錄製跳舞畫面後上傳社群軟體，且於室內吸食電子菸；案經單位查證屬實，已依違反資訊安全規定及行為不檢等違失，依過犯情節分別核予記過或申誡之處分，並檢討內部管理疏責。

第六軍團強調，各級部隊對於資訊用品的攜帶、使用，與各項營務營規的要求，均有合理、嚴格的規範，以嚴肅軍紀，並避免洩違密事件發生；四名士兵的拍攝內容雖未涉及洩密，但行為欠缺資安紀律觀念，本部將嚴以導正，並援引為案例，督飭所屬單位強化資安督管及軍法紀教育等作為，以防杜類案再生，維護軍譽。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

陸軍 資安 電子菸

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