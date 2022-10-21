陳明通：陸明年可能以戰逼談 國安有因應準備

美國軍政首長近日不斷表示中共武統台灣進程迫近，國安局長陳明通昨天在立法院也表示，中共做好攻台軍事準備的時程，從外界所提二○二七年、二○二五年外，「二○二三年也必須密切注意」；他研判，二○二三年中共對台比較可能是「以戰逼談」，國安單位都有一定的因應措施與準備。

中共廿大召開期間，美國國務卿布林肯宣稱中共將加速統一台灣進程；美國海軍軍令部長吉爾代十九日也警告，美軍必須在今年底之前，為中共可能在二○二四年前犯台做好應變準備。

立法院外交及國防委員會昨日審查明年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分。陳明通會前接受訪問時，認為中共廿大報告對台說法是「老調重彈」，但更強調不放棄武力犯台。

陳明通說，他鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上經濟制裁、外交孤立，斷送中華民族偉大復興，成為中華民族罪人。

轉移內部壓力可能攻台

國民黨立委江啟臣質詢時問，美國國務卿布林肯宣稱中共會加速統一台灣的的時間表，我方判斷為何？陳明通說，中共攻台有幾種設想，「要轉移內部壓力時，它可能會攻台。」江啟臣追問，中共內部近年如果經濟壓力會很大，會因此攻台？陳明通回應，「很多極權國家都這麼做」。

對於布林肯攻台時程的說法與國安局設想否一致？陳明通說，過去評估中共完成軍事準備是二○二七年，後來有人提及二○二五年，現在「二○二三年也必須關注」，他說，「現在很多事情瞬息萬變」。

封鎖視同戰爭國安因應

江啟臣提到，若台灣遭封鎖，依照經濟部說法，台灣能源安全存量，石油可撐一四六天，天然氣十到十一天、煤炭卅九天，是否有針對中國實施鎖台做兵推？陳明通說，封鎖視同戰爭，會想辦法做安全通道，國安部門有因應。

國民黨立委李貴敏質詢時則關切美國海軍軍令部長吉爾代的說法。對此，陳明通認為，二○二三年的狀況，比較可能是「以戰逼談」，國安單位有一定的因應建議。

陳明通曾說過「蔡英文總統任內兩岸不會打仗」，但上周三在立法院已「料敵從寬」，將說法修正為「中共不會作登島的戰役」。昨天陳明通進一步表示，中共要轉移內部壓力時，「它可能攻台」。