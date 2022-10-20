義務役延長月領最低生活費1.5萬元？ 主計長回應了

外傳國防部正研究義務役由四個月延長為一年，國防部爭取役期延長後，義務役每月可領基本工資，但主計長朱澤表示，基本工資是指受僱關係的勞工，義務役並不是受僱關係。對於立委問若採最低生活費用標準約1.5萬元？朱澤民則說這個概念可以接受。

立委洪孟楷今天在立院財政委員會質詢指出，國防部長日前表示將爭取義務役延長後，月領基本工資，但行政院不同意，詢問主計總處態度為何？朱澤民表示，此案還未送到行政院，但基本工資指的是受僱關係，但義務役不是受僱關係，而且也要考慮義務役與志願役薪資差距，如果兩者差距太小，對志願役不公平。

洪孟楷問，也有人提出以最低生活費約1.5萬元為標準？朱澤民表示，可以接受這種概念。例如韓國基工資是台灣二倍，但它們義務役只有一萬台幣。

他說，現行義務役只有6千多元，如果延長役期，要看國防規如何規劃，第一年不見得會有很多人，若是以最低生活費用1.5萬元計算，加上健保及伙食費等，每人每月約2萬多元，第一年約要20億元。未來如果國防部通過相關計畫，主計總處會負責籌編費用。