國安局長陳明通：2023年中共對台可能「以戰逼談」

美軍政首長近日不斷放送中共武統台灣進程迫近論，國安局長陳明通上午在立法院表示，中共作好攻台軍事準備的時程，從外界所提2027年、2025年，「2023年也必須密注」，2023年中共對台比較可能是「以戰逼談」，國安單位有一定的因應建議。

立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分，陳明通列席備詢。在中共廿大召開期間，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）宣稱中共將加速統一台灣進程，美國海軍作戰部長麥可吉爾迪（Michael Gilday）加碼表示，中共最快可能會在今年武力犯台，美國海軍應該為2022年或2023年這兩個時間點提前做好準備。

針對中共廿大報告對台說法，陳明通會前受訪問時表示，是「老調重彈」，但更強調不放棄武力犯台。而他鄭重告訴北京當局，武力攻台沒有贏的可能，會造成國際上經濟制裁、外交孤立，斷送中華民族偉大復興，成為中華民族罪人。

陳明通表示，過去40幾年來，中共改革開放成為世界上第2大經濟體，或可說是社會主義最大經濟體，這是在沒有統一台灣之下完成的。台灣則從一個戰後出口賣香蕉賺外匯的國家，到今天賣最高端晶片給全世界，台灣人均GDP預估今年會超過日、韓，這也是在沒有被中共統治下的成就。

陳明通表示，因此這很清楚，兩岸應該相互尊重、各自發展，才是人民的幸福，開口閉口武力統一台灣，絕對會成為中華民族罪人。

至於有關美國國務卿布林肯日前提到中國可能提前統一台灣的時間表，陳明通說，國安局對所有情勢都會密切關注。

國民黨立委江啟臣質詢時表示，中共廿大還在召開中，報告中特別強調廣義安全，他認為是一種轉變正在發生，安全置於經濟上，美國也有這種類似轉變。美國國務卿布林肯宣稱中共會加速統一台灣的的時間表，我方判斷為何？

陳明通說，中共的安全不僅是外部，也包括內部安全，廿大時三環路、四方橋都發生抗議。而中共攻台有幾種設想，可能要轉成內部壓力時，可能會攻台。立委追問，中共內部近年如經濟壓力會很大，因此攻台？陳明通說，很多極權國家都這麼作。

對於布林肯攻台時程的說法與國安局設想否一致？陳明通說，過去我方評估中共完成軍事準備是2027年，後來有人提及2025年，2023年也必須關注。現在很多事情訊息萬變。

立委憂心能源問題，若遭封鎖，台灣能撐多久？經濟部說，台灣各種能源安全存量，石油是146天、天然氣10-11天，煤炭39天，「怎麼撐？」有無兵推？陳明通表示，國安部門有作。

國民黨李貴敏指出，媒體報導，美國海軍作戰部長麥可吉爾迪（Michael Gilday）表示，中共最快可能會在今年武力犯台，美國海軍應該為2022年或2023年這兩個時間點提前做好準備。對此，陳明認為，2023年的狀況，比較可能是「以戰逼談」，國安單位有一定因應建議。