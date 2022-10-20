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國防部公布對美採購「愛國者技術代表」案決標

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
愛國者三型防空飛彈。記者洪哲政／攝影
愛國者三型防空飛彈。記者洪哲政／攝影

國防部今天上午公布空軍透過駐美軍事代表團對美採購「愛國者技術代表」案決標，將耗資24億9240萬4595元，支付美方以未來五年內派遣愛國者飛彈技術代表駐台。

國防部公布標案記載，中華民國駐美軍事代表團完成「愛國者技術代表」採購決標，金額為24億9240萬4595元。得標者為美國在台協會（AIT），標案實施期間預估為111年10月4至116年12月31日。履約執行機關為空軍司令部。

據了解，空軍曾一度認為愛國者防空飛彈系統的技術協助顧問費用太貴，要求美商雷神公司降低在台技術顧問人數與降價，雙方協調未果，空軍一度不付超過億元的技術協助顧問費用，美方再三向空軍催款，並一度取消我愛國者防空飛彈系統的使用資格。

空軍 愛國者飛彈 國防部

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