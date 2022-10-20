美台聯合生產武器？ 美：盤點所有選項確保軍售交付

媒體報導，為強化台灣對中國大陸的威懾能力，美國政府正考慮與台灣聯合生產武器；美國國務院首席副發言人巴特爾（Vedant Patel）19日不證實也不否認相關報導，他說，廣泛地說，美國正盤點所有選項，以確保防禦能力能盡快交付到台灣手上，並符合台灣關係法要求。

巴特爾表示，美國依據台灣關係法，為台灣安全提供各式各樣的防禦武器和服務；美國認為，快速提供相關科技與服務，對台灣安全而言是不可或缺的。

一名白宮國家安全會議發言人透過背景說明答覆本報詢問稱，不證實相關報導，這名發言人表示，美國有著長期基於台灣關係法、美中三聯合公報和六項保證的「一個中國」政策；依據台灣關係法，美國提供台灣防禦物資和服務，使台灣能維持足夠的自我防衛能力。

國安會發言人表示，美國對台灣的承諾堅若磐石，且為維持台海及區域和平穩定做出貢獻。

路透引述美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說法報導，拜登政府正考慮和台灣發展武器聯合生產計畫，他肯定這項行動，且說，迄今還尚未決定要聯合生產哪些武器，可能會聚焦提供台灣更多彈藥以及長期建立的飛彈技術。

韓儒伯告訴路透，這項計畫將納入眾多美國國防承包商；不過要聯合生產必須取得美國國務院和國防部的許可，他認為拜登政府內部仍存在阻力，因為要同意將關鍵技術提供給外國並非易事。

日經亞洲（Nikkei Asia）率先報導這項消息，日經引述三位知情人士消息指，美國拜登政府正在考慮與台灣聯合生產武器，旨在提高美國設計武器的產量，加快其轉讓給台灣並加強對中國大陸的威懾。