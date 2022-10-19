外媒曝台美將合作生產武器情節 軍事學者揭仲存疑

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為我自製雄三反艦飛彈。圖／取自中華民國海軍臉書網頁
圖為我自製雄三反艦飛彈。圖／取自中華民國海軍臉書網頁

「日經亞洲」網站19日報導稱，指三位知情人士透露，拜登政府正在考慮與台灣聯合生產武器，旨在提高美國設計武器的產量，加快其轉讓給台灣並加強對中國的威懾。但國內學者對這項訊息存疑，認為此舉並無法達到美國加快運交武器台灣的速度。

報導宣稱，一位直接了解拜登政府內部審議情況的人士承認，關於美台聯合生產的初步討論已經開始。美國國防公司很可能提供在台灣製造武器的技術，或使用台灣製造的零件在美國生產武器。 「這需要一些時間。」另一位消息人士說，這一過程可能會持續到2023年全年；報導還點名台灣自製的雄二、雄三反艦飛彈使用美國技術。

財團法人國政基金會副研究員揭仲表示，他個人認為這項消息並不準確，他高度存疑。首先，報導宣稱，為加快美運交台灣武器速度，美台要合作在台灣建立武器生產線。他說，若要加快武器運交速度，在美國本土既有設施上建立武器生產線，成本既低，且時間絕對比在台灣從無到有建立生產線要快。

揭仲進一步說，據他觀察，要將精密武器技術移轉給台灣，美國現在「並沒有比較放心」。在美國不可能將精密武器全盤技術轉移給台灣的前提下，「是要在台生產武器半成品，然後再送回美國進行需保密的精密部件組裝？」「還是在美國生產完半成品，再送到台灣組裝？」這兩種方式都無法達到所謂加快運交武器給台灣的目的。

揭仲說，其實美國要加快運交武器給台灣的速度，只要將台灣的優先順序比照北約盟國即可。他表示，美國因烏俄戰爭造成的武器庫存不足，補充的順序，是先補充美軍庫存，其次補充北約國家庫存，俄國現在應無力攻打其他北約國家，若覺台海情勢緊急，只要在武器補充庫存的順位上，把台灣調整到美國之後、北約盟國之前即可。

美國 庫存 北約

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