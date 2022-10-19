日經：拜登政府正商議與台灣共同製造美國武器

「日經亞洲」網站十九日報導，據三位知情人士透露，拜登政府正在考慮與台灣聯合生產武器，旨在提高美國設計武器的產量，加快其轉讓給台灣並加強對中國的威懾。

美國國務卿布林肯十七日在史丹福大學表示：「近年來，北京對台灣的態度發生了變化……北京已經做出一個根本決定，即現狀不再可接受，北京決心在更快的時間內實現統一」。

一位直接了解拜登政府內部審議情況的人士承認，關於美台聯合生產的初步討論已經開始。美國國防公司很可能提供在台灣製造武器的技術，或使用台灣製造的零件在美國生產武器。 「這需要一些時間。」另一位消息人士說，這一過程可能會持續到二○二三年全年。

「雄風二型和三型飛彈是由中科院開發的台灣飛彈，並採用了一些美國技術生產」，美台商會一名代表說，商會包括主要美國國防承包商。「台灣尚未聯合生產美國武器，無論是彈藥還是平台。」由於擔心洩密，以前的美國政府被認為對聯合生產美國製造的武器持謹慎態度。

拜登政府正在考慮聯合生產以加快武器轉讓。一般來說，從美國政府批准軍售到交付完成需要數年到十年的時間。美國軍方認為，中國可能有能力在二○二七年占領台灣，這意味著台灣提高自衛能力的時間很有限。

對烏克蘭的武器供應迅速增加，使得僅靠美國很難滿足全球對武器的需求。在九9 月中旬的一份報告中，華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）高級顧問坎森指出，美國的移動防空系統刺針飛彈和高機動火箭系統海馬斯的庫存「有限」；兩者分別由美國國防巨頭「雷神」和「洛克希德馬丁」製造。

五月，台灣國防部透露，計劃在二○二六年三 月前依次接收「刺針」，但交付速度可能會放緩。由於交付延遲，政府準備將自走榴彈砲的採購轉向其他系統。海馬斯預計二○二七年交付，魚叉反艦飛彈系統將於二○二八年交付。

根據日經新聞今年春季獲得的美國國會文件，自二○一九年七月以來，美國政府尚未完成至少十項批准的軍售，估計價值超過一百卅億美元。

拜登政府也在為鼓勵盟友和合作夥伴向台灣提供安全援助奠定基礎。日經亞洲獲悉，拜登政府已開始就向台灣提供武器和零部件的問題與合作夥伴進行試探。

根據英國國際戰略研究所的數據，從二○一六年到二○二○年，台灣所有的武器進口都來自美國。中國可能會強烈反對與台灣沒有外交關係的歐洲和亞洲國家的武器支持。