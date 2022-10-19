美迫我一次編齊預算買百套魚叉 現卻告知我分十年解繳

美國強勢要求我須以一次編足886億元預算方式，對美採購岸置魚叉飛彈系統。但國民黨立委馬文君今天在立法院披露，在國防部以「戰備急需」為由強勢在立法院通過這筆預算後，美方卻告知我方因產能不足，全案要分10年解繳。這個結果違反美方官學宣稱2025或2027台海恐將發生中共武統戰事的預測。

立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正受邀率官員列席就內容進行詢答。岸置魚叉飛彈案我方原擬先採購32套，但美方透由外交管道強迫我方須一次編齊採購100套系統與400枚飛彈的預算。

馬文君今質詢表示，美方強勢要求我採購魚叉飛彈，但要給的魚叉飛彈並不像國防部當初向委員會報告的是遠距增程型，而屬傳統型，且魚叉飛彈現在限於美方產能，須延遲交貨，甚至要分10年解繳。而且並非當初要提供的遠距先進彈種，而為傳統彈種。

她表示，國防部採購魚叉的886億元是以戰備急需為由編列，「結果美國10年才要給我們」，這與很多分析指中共2025年甚至2027年可能發生中共攻台武統戰爭的預測不符，交貨期程都超過這個時間點。

馬文君進一步指出，此次俄烏戰爭表現較佳的標槍反裝甲飛彈、肩射式剌針防空飛彈，交貨給我方更姍姍來遲，我國已付一部分甚至一半的款項，按期程海軍今年應該獲裝，現在卻須延到114年才能全數獲得。

她提出112年實編預算數比計畫預算數低的對美採購軍備項目，表示國防部強勢透由表決在立法院通過數千億元預算，卻幾全數延宕，這其中還不包括所需訓場、營舍兵舍、陣地工程等。

邱國正回應表示，立委描述國防部強勢通過，他認為沒有，國軍建軍備戰按程序，延宕應是誤會，他請戰規司向立委說明。國防部戰規司長李世強則說，美售我岸置魚叉彈種確屬改良升級型的彈種。

國民黨立委江啟臣表示，烏俄戰爭中傳有徵候俄羅斯普丁將試射核武？邱國正表示，有聽說，「聽說也是個徵候」，這是很糟糕的狀況，我方不樂見。他研判世界各國都會被波及，不光是軍事面，經濟各層面都會被波及。我方不便評置，但國軍要準備，落實平日戰演訓。