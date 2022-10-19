聘國外退役飛官來台協訓 防長：「現在目前有一部分」

英國將立法限制退役飛行員接受中國大陸招聘協助戰訓，我國有無考慮也邀請其他國家菁英飛行員來協訓？國防部長邱國正今天在立法院回答國民黨立委陳以信詢問時表示，這是很好的方法，多汲取外國經驗，我國「現在目前有一部分，但沒有全部」，將來是拓展方向，願意推動。

立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正受邀率官員列席就內容進行詢答。國民黨立委李德維質詢說，中華民國有沒有考慮也邀請其他國家菁英飛行員來協訓我們中華民國的空軍？邱國正表示，軍機目前沒有這個考量，軍官是夠的，包括退伍而年齡還沒到的，能召回來，數量是夠的。

陳以信緊接質詢表示，英國媒體大幅報導大陸重金招聘英退役飛行員，現在持續進行，大陸為何有此作法？邱國正表示，教育訓練是多方面的，訓練也要引用其他國家的案例與經驗，只要對訓練有幫助，中共有此能力、數量也夠，確需要廣徵世界各國只要具備經驗或案例，提供教學訓練，飛行員訓練需長年投入。

立委詢問，大陸找退役飛官，是否要成立假想敵中心中隊，模擬與西方對抗的演練？國防部聯二次長顏有賢表示，每一國的訓練因應敵情，其戰術戰法與敵情一定有關，全世界每個國家都有，包含台灣也有，都一定有假想敵。我方都有掌握。

邱國正則說，中國大陸過去曾有模擬清泉崗機場的設施，甚至某處碼頭。陳以信說，他曾看過朱日和演習，但他籲請國防部了解中共這種作法背後動機與在軍事層面可能對我造成的衝擊。

陳以信再度追問，我國是否也會找其他國家退役空軍人員來協助？邱國正說，這是很好的方法，多汲取外國經驗，「現在目前有一部分，但沒有全部」，將來是拓展方向，我們願意推動。立委提醒，私下軍事合作，但不要讓英國立法限制也將我國列入禁止對象。