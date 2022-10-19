國軍明年提高BMI合格標準男26女24 國軍挨批成減肥營

國防部後勤參謀次長許金騰上午在立法院證實，現役軍人合格的身體質量指數（Body Mass Index，BMI）BMI值，明年將提升為男性26、女性24。國防部長邱國正表示，這和國軍要持恆訓練測考一樣，而測考隨時會來。

立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正受邀率官員列席就內容進行詢答。國民黨立委廖婉汝質詢表示，國防部關切「健康管理中心」的任務，國防部後次室次長許金騰表示，該單位負責掌握官兵BMI值與體能。

立委質疑，志願役士兵召募標準中BMI值為男性17-31，女性則為17-26；現役軍人BMI合格標準BMI卻須小於30。立委進一步詢問，國軍現在是否要求男性BMI值提提升符合為26、女性則須24，許金騰表示，「那是明年」，今年BMI男性是30，女性為26。

立委批評，國防部召募士兵合格BMI值男性是17-31、女性則為17-26，她認為「國軍後次室或國軍健康中心是減肥中心嗎？」召募進來的官兵「胖胖的」，入營再經體能訓練來降低BMI，「為何不召募時就訂下標準BMI？」國軍何必浪費資源成立與軍醫局功能重疊的健康管理中心，還要自已訓練營養士與體能訓練士？

立委說，她肯定戰鬥軍人應有標準BMI值，但現役軍人有嚴格標準，為何召募時放寬標準？她一度要求現場列席的國防部官員「在座BMI符合26的站起來！」邱國正在席間要求所屬：「不要動！」邱國正向立委解釋，這是兩回事，召來的標準訂在那邊，但國軍要持恆訓練測考，而測考隨時會來。