兵役將延長 國防部長邱國正：我不選舉 沒有顧慮

針對國軍將恢復徵兵制，將役期延長為1年，國防部長邱國正上午在立法院自問自解地說，他不選舉，「沒有要選這個選那個」，所以沒有顧慮，這項政策唯一考量的，只有敵情與本身戰力夠不夠。他說，延長役期原因有四，即：敵情威脅、少子化、以及現在所受到的壓力，還有民氣。

立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正受邀率官員列席就內容進行詢答。民進黨立委何志偉表示，兵役延長是基於什麼考量？國民黨立委呂玉玲則關切，若今年底公告延長，就適用於95年次役男，而114年、95年次役男就將近有10萬7000人，國防部是否作好接訓準備？

邱國正表示，役期延長是考量敵情威脅、少子化以及我們現在所受到的壓力，還有民氣。他說，大家都討論的議題，「4個月結果為何」，均須經過一般分析。

邱國正說，當初他講得很清楚，延役這個議題非由國防部主動發起，「國防部沒有這個立場」，但現在因為敵情、少子化，「大家也都在叫，訓練時間不夠」，基於這個原因，因此將役期作調整。

但邱國正表示，兵役調整的幅度不是他決定，須經討論，請專家學者，參考外面民調，考量國防預算，以及其他部會的負擔，如教育部，「你將人弄來了，就學時間都要作調整」；如勞動部在勞動人力的分配；內政部則有召訓替代役人數會否衝突、役期是否影響等問題。全案牽一髮動全身，須研議再研議。

邱國正也說，外界說他對此案有很多顧慮，但他有什麼顧慮？「我也不選舉，沒有要選這個選那個」，而且國軍戰備演訓不分黨派，只看敵情與本身戰力夠不夠，若敵情嚴峻、戰力不足就要強化，只基於這個理由。

對於兵役延長內容，邱國正說，他至今沒有說兵役要延長多少年、哪一個年次役男開始適行，但公告需一年完成，且要等到元旦。邱國正也說，國防部已評估過接訓能量，目前也還在評估中。整體規畫一定要考量，現在還沒公告，就是在準備中，公告時會同步會作完整說明。