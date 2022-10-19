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國防部：明年教召14日與5到7日制並行
針對新制14日後備教召明年是否全面實施？國防部長邱國正上午在立法院表示，明(112)年仍然採7天與14天教召並行的模式，但比例會作調整。
立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，邱國正受邀率官員列席就內容進行詢答。民眾黨立委邱臣遠質詢時關切教召方式，以降低對民眾與企業衝擊。
邱國正表示，此案從今年第一季開始進行三季檢討，現已有規模出來，會有專題報告對外作說明，但基本上目前預估，明年教召的方法，14天也有、5到7天也有，但比例多寡會調整。
他說，明年仍然採7天與14天教召並行的模式，但比例會作調整。
至於女性後備軍人是否接受教召的問題，邱國正表示，考量國軍本身訓能與設施與用途，國防部持續研討中，他知道有女性同仁有意願接受教召，未來不見得接受14天新制教召，也許可接受5到7天或1日的勤務召集，但目前沒有規畫。
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