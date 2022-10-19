國防部長首評論步訓部上校涉共諜疑案 交往對象有瑕疵

針對步訓部作發室主任向德恩上校涉共諜疑案，國防部長邱國正上午在立法院表示，此案發生不是這一、兩年內，當事人本身經查交往對象等，是有瑕疵，此案檢討不光是從主官領導系統，政戰與反情報功能發揮是否夠周延，都須檢討。

立法院外交及國防委員會上午審查112年度中央政府總預算案關於國防部主管收支公開及機密部分，就內容進行詢答。民眾黨立委邱臣遠質詢表示，陸軍步訓部作發室上校主任向德恩上月27日被檢調從營區帶走，檢方複訊後依貪污、國安法等罪向法院聲押獲准，恐涉共諜案。

邱臣遠表示，五年內國軍體系發生13個共諜案，2個少將6個上校涉案，顯示軍人被吸收為共諜的比例偏高，「這麼容易被中共吸收」，原因為何？他呼籲國軍反滲透意識必須提升，且「要調查局介入才抓得到？」

邱國正回應表示，此事發生不是這一、兩年，「我這樣講不是講要推」，而是代表問題長久以來偶爾會發生，現在此案已按司法程序偵辦，當事人本身經查交往對象等，「是有瑕疵」，國軍將從這方面強化，部隊的安全很廣泛，包含保密，也牽扯到內部掌握與人員管理問題，此案檢討不光是從主官領導系統，政戰與反情報功能發揮是否夠周延，都要予以強化。

邱國正說，此案已走入司法程序。基本上國防部盤點出幾個原因，不外乎是其個人生活不規律，外面應酬多，必須掌握。所以營務營規一定要遵守，如不能在營區飲酒。