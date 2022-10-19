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我對美採購首批11套海馬斯火箭系統 更正決標漲4億元

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海馬斯多管火箭系統（圖）。圖／取自維基百科
海馬斯多管火箭系統（圖）。圖／取自維基百科

陸軍對美採購首批11套代號為「遠程精準火力打擊系統」的「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），原於6月以新台幣96億2266萬6593元決標，但國防部昨（18）日公布「更正決標」公告，修正發價書金額，首批總價款修訂為100億1577萬2098元，增加4億元，履約期間為今年6月開始至116年12月31日。

根據陸軍111年預算案顯示，此案原編列154億4413萬4千元，後增至325億2354萬7千元，採購29套海馬斯火箭系統，並包含64枚射程可達300公里的陸軍戰術區域飛彈（ATACMS）、864枚「精準火箭」等。

陸軍原案採購11套精準火箭系統，經我取消採購M109A6自走砲「銳霆專案」後，美國增售我18套「海馬斯」多管火箭系統，達到29套。而首批交貨以原案採購的11套為標的，原已於6月以新台幣96億2266萬6593元決標。

但國防部18日公佈的最新公告指出，首批11套海馬斯的總價款，在原匯率（美元:新台幣=1:30.05）基準下，修正為100億1577萬2098元，約增加4億元。

「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）規畫分2階段交運台灣，傳首批HIMARS系統可望於113年交運台灣。

陸軍對美採購首批11套代號為「遠程精準火力打擊系統」的「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）案，國防部昨（18）日公布「更正決標」公告，修正發價書金額，首批總價款修訂為100億1577萬2098元，增加4億元，履約期間為今年6月開始至116年12月31日。圖／取自政府採購網站
陸軍對美採購首批11套代號為「遠程精準火力打擊系統」的「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS）案，國防部昨（18）日公布「更正決標」公告，修正發價書金額，首批總價款修訂為100億1577萬2098元，增加4億元，履約期間為今年6月開始至116年12月31日。圖／取自政府採購網站

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