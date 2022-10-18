網傳F-16飛海峽中線失聯 專家：中共認知作戰一環

網傳「凌晨4:35分，台某空軍4架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峡中線飛去並與地面失聯」，空軍司令部澄清完全不是事實。專家分析，這是中共認知作戰的一環，刻意塑造假訊息，企圖影響台灣民眾對國軍信任跟質疑。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所蘇紫雲指出，空軍除非特別需要，不會在凌晨起飛，這是慣例；另外，跟地面失聯也完全沒出現過，這都不符合事實常態。

蘇紫雲研判，這很可能是中共外圍單位所為，未必是直屬機關，外圍單位包括民間水軍，用意只是底會台灣內部的認知。

類似的情況屢見不鮮，例如2020年，中共駭客利用國際民航組織訂定的「廣播式自動回報監視」（ADS-B）規則，製作 F-16V的假呼號出現在福建上空。2020年4月，海軍磐石艦也被 「船舶自動辨識系統」（AIS）系統標示在教蘇省。

蘇紫雲說，這些案例顯而易見都是中共水軍慣用「科技包裝」以取得一般人信任，塑造認知作戰的前科。