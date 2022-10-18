快訊

外傳12億高價標下好市多聯名卡？北富銀說話了

蘇貞昌確診！上午立院詢答後身體不適 將隔離7日

網傳F-16飛海峽中線失聯 專家：中共認知作戰一環

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
F16戰機。本報資料照。記者林伯東／攝影
F16戰機。本報資料照。記者林伯東／攝影

網傳「凌晨4:35分，台某空軍4架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峡中線飛去並與地面失聯」，空軍司令部澄清完全不是事實。專家分析，這是中共認知作戰的一環，刻意塑造假訊息，企圖影響台灣民眾對國軍信任跟質疑。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所蘇紫雲指出，空軍除非特別需要，不會在凌晨起飛，這是慣例；另外，跟地面失聯也完全沒出現過，這都不符合事實常態。

蘇紫雲研判，這很可能是中共外圍單位所為，未必是直屬機關，外圍單位包括民間水軍，用意只是底會台灣內部的認知。

類似的情況屢見不鮮，例如2020年，中共駭客利用國際民航組織訂定的「廣播式自動回報監視」（ADS-B）規則，製作 F-16V的假呼號出現在福建上空。2020年4月，海軍磐石艦也被 「船舶自動辨識系統」（AIS）系統標示在教蘇省。

蘇紫雲說，這些案例顯而易見都是中共水軍慣用「科技包裝」以取得一般人信任，塑造認知作戰的前科。

中共 空軍 F-16V

延伸閱讀

共軍固定部署艦艇擾台 蘇紫雲：國軍應對須鬥而不破

獨／國軍與「黑熊學院」無涉？ 國防院力挺籲民參與防衛課程

蘇紫雲：國軍「第一擊」與「第一槍」不同 必須釐清

海軍擬造輕巡艦 學者專家：憂心影響海軍艦隊生存率

相關新聞

網傳F-16飛海峽中線失聯 專家：中共認知作戰一環

網傳「凌晨4:35分，台某空軍4架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峡中線飛去並與地面失聯」，空軍司令部澄清完全不是事實...

網傳4架F-16戰機飛往海峽中線失聯 空軍駁：子虛烏有

針對網傳「凌晨4:35分，台某空軍4架F-16戰機在例行訓練中，突然朝海峡中線飛去並與地面失聯」乙情，空軍司令部今天鄭重...

英長年未認真看台 為何特拉斯說2次「要確保台有自衛能力」？ 72年來中英關係大轉向

在國際上大力支持台灣的，從美國、日本，如今英國也加入這個行列？

邱國正：中共航空器逾越我界線 任何反制都叫自衛反擊

國防部長邱國正今天表示，中共只要有航空器實質逾越我方界線，「我們就把它當作他們的第一擊」，國軍會依程序實施警告或施放警報...

海軍輕巡防艦／日本也受共軍灰色威脅 海上自衛隊解方「低成本換數量」

立法院即將審查112年度國防預算，其中最引人爭議的是，總經費245億元的海軍震海計畫中途變卦，由1艘4500噸級巡防艦，改為2艘2000噸至2500噸級輕巡防艦。海軍表示，這是為了因應中共海軍近年艦艇暴增，不斷實施壓迫貼近等灰色地帶威脅，我方必須擁有足夠艦艇才能因應，還要有足夠噸位，才能在周邊海象惡劣的冬季出港執行偵巡。 原案4500噸級艦配備類似美軍神盾系統的相位陣列雷達，中科院產品不合格，全案陷入停頓。共軍灰色威脅上升，我方艦艇巡弋需求量的確愈來愈高。類似情況不僅發生在國軍，日本海上自衛隊也打算建造類似噸位的艦艇，藉著低成本換取高數量。

廿大期間擾台共軍機艦數量減少 我今僅偵獲三艘共艦

中共廿大召開期間，擾台共軍機艦數量持續減少。國防部表示，國軍今偵獲共機4架次、共艦3艘次，持續於台灣周邊海空域活動。這是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。