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共機密集威脅 學者指我空軍戰鬥機航油採購數量卻驟減

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
學者指國軍航空燃油預算編列「削足適履」 空軍戰鬥機航油112年採購數量較今年驟減。圖/國防部提供
學者指國軍航空燃油預算編列「削足適履」 空軍戰鬥機航油112年採購數量較今年驟減。圖/國防部提供

立法院外交及國防委員會19日將就112年度國防預算案進行詢答，國家政策研究基金會副研究員揭仲指出，國防部一方面強調「中共常態化機艦侵擾」導致我方兵力使用量增加，但預算案卻出現刻意壓低空軍航油採購數量的矛盾現象 。

國防部19日將在立法院提出112年度施政計畫及主管預算案報告，書面報告已於17日送抵立法院。國防部在報告中強調，由於「中共常態化機艦侵擾」導致我方「運用應對兵力反制亦隨之增加」，為維持武器裝備妥善運作並強化持續作戰能力，112年「一般彈藥購製與維護」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「油料、庫儲後勤補給支援」等預算編列高達898億8630萬7千元。

揭仲表示，受國際航空燃油飆漲影響，主要為空軍戰鬥機使用的JP-8航油，112年編列的採購預算雖然是111年的1.7倍，但預估可採購的數量卻不增反減，僅為111年的79％，出現國防部一方面強調「中共常態化機艦侵擾」導致我方兵力使用量增加，卻又刻意壓低空軍航油採購數量的矛盾現象 。

JP-8航油是空軍三種二代戰機的主要燃料，近年國防部規定統一由陸軍司令部編列採購預算。

揭仲指出，112年JP-8航油採購預算的編列數約46億元，是111年採購預算編列數27億的1.7倍；但受國際航空燃油飆漲影響，國軍採購JP-8航油的預算單價，卻由111年的每加侖60元，暴增為112年的每加侖129元，足足是111年的2.15倍。使國軍112年JP-8航油的預估獲得量，只有3551萬加侖，僅為111年4503萬加侖的79％，減幅驚人。

揭仲說，112年共機對我之常態化襲擾、甚至跨越海峽中線的情形應該會更為嚴重，空軍戰機對航油的需求數量理應大幅增加；但112年空軍航油的預估採購數量卻大幅減少，恐怕會對112年空軍戰機應付共軍襲擾的能力，造成嚴重的影響。

揭仲也質疑，在戰訓任務優先的情況下，國防部編列預算時，應該按照實際的需求數量去編列足額的購油預算；但國防部很可能是想將購油預算控制在一定的額度內，因此反向操作，出現大幅刪減採購數量這種「削足適履」的怪象。

空軍 國防部 立法院

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