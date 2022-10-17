因應共軍擾台 國防部編近九百億元強化作戰持續力

國防部表示，因應中共常態化機艦侵擾，我運用應對兵力反制隨之增加，國防部維持武器裝備妥善運作，強化作戰持續力，國軍持恆後勤物資整備，置重點於補充彈藥及裝備零附件等存量，相關預算明（112）年編列898億8630萬7千元，支應戰訓需求。

國防部19日將在立法院外交及國防委員會提出112年度施政計畫及主管預算案報告，文字說明今送抵立法院。國防部表示，112年度整體國防預算獲賦5862億7545萬1千元，較111年度增加715億4559萬3千元，成長13.9％，其中年度預算編列4150億9865萬元，較111年度增加474億9604萬8千元，成長12.9％。公開部分，包含代編國安局情報行政經費11億2896萬元，合計編列3877億4030萬3千元。

國防部表示，軍事投資預算部分編列1027億2473萬6千元，其中公開部分編列840億1858萬8千元，較111年度增加98億4148萬7千元；人員維持費部分，國防部編列1786億8597萬3千元，較111年度增加79億3384萬3千元，主要為人員薪餉、保險及各項補助等法律義務支出；作業維持費部分，則編列1336億8794萬1千元，其中公開部分編列1250億3574萬2千元，較111年度增加254億3535萬5千元。

國防部說，因應中共常態化機艦侵擾，我運用應對兵力反制亦隨之增加，為維持武器裝備妥善運作，強化作戰持續力，國軍持恆後勤物資整備，置重點於補充彈藥及裝備零附件等存量，擴增後勤支援效能，並透過國內產製、對外採購及軍種修護能量交互支援等方式，同時整合後勤資訊平台，達「精準後勤管理、快速後勤支援」目標，滿足建軍備戰任務需求。計編列「一般彈藥購製與維護」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「油料、庫儲後勤補給支援」等預算898億8630萬7千元。

國防部表示，為滿足後備部隊作戰運用，堅實整體防衛戰力，將採提升戰備存量、汰舊換新及教育訓練改革等方式，逐年獲得所需裝備，並規畫結合戰術位置在地化訓練，使教召人員熟悉戰場環境，遂行戰術行軍、戰鬥教練及作戰計畫演練，提升後備戰訓量能，以達成「戰訓合一」目標；另為強化各部會及地方政府全民防衛動員準備，定期檢討應變機制及能量，持續盤點重要物資儲備及調度，協力民防力量編組與運用，以戰時景況為想定，擴大深度辦理民安、萬安演習驗證成效，完備戰力準備及緊急危難應變，以整合全民防衛總力。計編列「動員整備」、「軍事單位裝備零附件購製及保修」及「一般武器及戰備支援裝備購製」等預算155億2581萬3千元。