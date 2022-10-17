國防部：美縱售我MQ-9無人機 中科院研發計畫不受影響

蔡總統宣示創建無人機國家隊，但在軍用無人機部分，有立委憂心美軍火商挾科技與外交優勢，影響我無人機自主發展空間。國防部資源司副司長董中興上午在立法院表示，國軍從不同管道獲得不同裝備進行部署，美縱已公告售我MQ-9無人機，但中科院仍在國防自主原則下，積極研發製造軍規無人機。

據了解，董中興指軍規無人機案，是指中科院研發許久的「騰雲計畫」大型無人機，先前因所選用的發動機廠商倒閉而延遲進度，全案目前還測試中。

立法院外交及國防、經濟委員會上午舉行聯席會議，順利通過行政院函請審議「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『台灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案與國防產業發展條例第二條修正案。

詢答過程中，國民黨立委廖婉汝表示，蔡總統宣告要創立無人機國家隊，她關切台灣無人機發展現況。經濟部次長陳正祺表示，國內有三家無人機廠商能做系統整合，現主要用在農噴、勘查、檢察攝影等，關鍵零組件在台製造。經盤點相當完整，將研議整合，找到市場發展的出海口。行政院指示與國防部合作，定出可運用的商規，讓廠商能參與軍用無人機生產。

立委追問，烏俄戰爭讓各界關注無人機的不對稱作戰，但國內無人機產業多為商業用為主，能否支應國軍不對稱作戰需求？軍備局表示，國防部會對軍用商規無人機開出需求規格，提供經濟部作系統整合商的選用，後續將進行測試。董中興表示，國軍提出軍品列管，希望納入國防產業條例的認證，鼓勵廠商申請，經驗證確保國家安全。

立委說，台灣政策法若通過，美對台有提供65億美元軍援，軍援方向包括訓練、兵推與武器採購、軍演等，她憂心美國以這些軍援方式，最後影響國防自主，我方研發軍備到「差不多可以了」，美方就賣了。無人機發展若在軍用有進展時，會不會也面對這個情況，美軍火貿易商要求以軍援款採購美無人機？她呼籲經濟部與國防部注意，不要輕易妥協。

董中興表示，國防部委託中科院研發軍規無人機，一直是視陸海軍需求，以多元管道，包括軍購也會考量，從不同管道獲得不同裝備部署。先前美已公布售我MQ-9型無人機，「其他部分我們也會考量」，目前在國防自主原則下，中科院仍在研發軍規無人機。