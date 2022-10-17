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國防部：跨部會研議女性後備軍人接受教召 暫無時間表

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部資源司副司長董中興（右）上午在立法院表示，國防部已在研議將目前接受後備軍人列管的9815位退伍女性官兵，納入教召對象，但案須經跨部會研議中，國防部暫提不出時間表。圖／取自立法院直播畫面
國防部資源司副司長董中興（右）上午在立法院表示，國防部已在研議將目前接受後備軍人列管的9815位退伍女性官兵，納入教召對象，但案須經跨部會研議中，國防部暫提不出時間表。圖／取自立法院直播畫面

國防部資源司副司長董中興上午在立法院表示，國防部已在研議將目前接受後備軍人列管的9815位退伍女性官兵，納入教召對象，但案須經跨部會研議，國防部暫提不出時間表。

立法院外交及國防、經濟委員會上午舉行聯席會議，審查行政院函請審議「修正世界貿易組織（WTO）入會議定書附錄一之『臺灣、澎湖、金門、馬祖個別關稅領域服務業特定承諾表』」案與國防產業發展條例第二條修正案。

國民黨立委楊瓊瓔質詢表示，台大研究船在東部海域遭到日本公務船騷擾，我國是否向日本抗議？外交部次長俞大㵢表示，有提出，事發海域是台日有些重疊的海域，我方一直主張有此權利，而日方也有他們的主張，但我方的船繼續在相關海域作業。

楊瓊瓔進一步質詢，國軍現有9815位退伍女性官兵接受後備軍人列管，為何未將之列入教召對象？董中興表示，已納入後續研議，而按兵役法是規定軍人就是以現役及齡男子，男女都可以。立委質疑，這有沒有性別歧視？研議要多久？董中興表示，正在跨部會研議中，國防部暫無法提出時間表。

國防部 軍人 立法院

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