共軍固定部署艦艇擾台 揭仲：應優先籌獲大型主力艦

共軍在台海固定部署4至5艘艦艇擾台，國家政策研究基金會副研究員揭仲昨天表示，海軍目前擁有22艘巡防艦，就算將服役年限較久的濟陽級全數不計，也還有16艘，應能應付目前共軍常態性部署在台海周邊的4至5艘作戰艦，他建議海軍應將當前建造輕型巡防艦的政策，調整為優先透過放大噸位等方式，籌獲安裝神盾雷達與垂直發射系統、具備強大區域防空能力，可有效應付共軍日益強化飽和攻擊能力的新一代主力戰艦。

揭仲認為，在資源有限的情況下，海軍還是應該先集中一切可用的資源，優先透過放大噸位等方式，籌獲安裝神盾雷達與垂直發射系統、具備強大區域防空能力，可有效應付共軍日益強化之飽和攻擊能力的新一代主戰艦，讓戰時海軍艦隊主力在實施遠海疏泊、保存戰力時，能夠有基本的存活率，不致成為無效兵力。

揭仲強調，海軍當前計畫建造「輕型巡防艦」，固然可提升海軍應付共軍8月軍演後，大幅增加的海上灰色地帶行為，但對改善海軍應付中共飽和攻擊能力不足的致命缺失上，助益非常有限；卻很有可能因為預算排擠，使新一代主力戰艦的籌獲遭大幅推遲。

揭仲指出，海軍目前擁有22艘巡防艦，就算將服役年限較久的濟陽級全數不計，也還有16艘，要說無法應付目前共軍常態性部署在台海周邊的4至5艘作戰艦，缺乏說服力。

揭仲說，要應付承平時期共軍水面艦隊的灰色地帶行為，海巡署的中大型水面艦其實也可派上用場；國安高層應考慮修改海巡署預定建造12艘、排水量約750噸的「安平級」巡防救難艦計畫，將資源轉用於建造噸位較大、結構較強的傳統海巡艦，並命令海軍先行解決最迫切的新一代主戰艦問題，讓國家資源做最有效的運用。