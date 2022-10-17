獨／四艦巡弋固定擾台 共軍台海海面新常態這樣部署

共軍目前固定在台海周邊部署四艘作戰艦艇，持續擾台，並緊貼我鄰接區水域，視時機執行封鎖台灣周邊航道演練。軍方透露，這四艘艦艇主要是共軍「峽南巡弋艦」、「海峽中線巡弋艦」、「東北跟監艦」、接替海峽或峽南任務艦；若出現五艘，則再加上因應我特定演訓臨時派遣的情報船。面對共軍壓力，國軍建軍政策面臨修訂。

經國防部統計，以10月為例，除14日台海周邊出現五艘共艦外，其餘每日都固定為四艘，海軍日前在立法院披露中共海軍由不定期派遣軍艦於台灣海峽執行海峽巡弋，逐漸轉變為固定派遣艦艇，以2000噸上下的「056A 江島級」與「053H3 江衛二型」為主，並擴大巡弋區域，延伸至我西南及彭佳嶼以北海域。但海軍未透露這四至五艘共艦的動向。

據透露，共軍當前擾台的四艘艦艇，台海原固定即有兩艘：包括在在我西南、東南海域活動的峽南巡弋艦，一艘海峽中線巡弋艦；8月環台軍演後，加上東北跟監日、美艦艇的機動艦一艘、接替海峽或峽南任務艦一艘；有時也會出現一艘海峽巡弋艦、一艘峽南巡弋艦、一艘東北跟監艦，外加九鵬外海試射期間的情報船，因應美、日船艦航經台海周邊，會再動員艦艇，如海峽巡弋艦或東北跟監艦會增派一艘。東北跟監艦長期在我蘇澳外海的戰時艦艇疏散區徘徊，對我海防造成壓力。

共軍8月環台聯合軍演，共艦傾巢而出包圍台灣周邊海域，數量最高達14艘，海軍雖號稱有22艘主戰艦艇，但除去千噸以下錦江、沱江級艦13艘，能執行海上伴航跟監的大型艦艇包括基隆級、成功級、康定級、濟陽級、派里級艦分身乏術，最後協調海巡3000噸以上大型艦艇支援，我方才能1比1或2比1的優勢包夾包抄共艦。

艦艇持續對應共軍，也造成海軍戰訓壓力，主力艦艇的甲操測考、教練儀簽證都受到影響，海鯊反潛操演無法實施全部科目，近年飛彈射擊訓練曾派遣同一艦艇參演，海軍主力艦艇戰備水準可靠程度受到影響。官員則表示，海軍海鯊操演已併入「精實訓練」共同實施，其餘陸續提升中。

軍方檢討，經8月環台軍演經驗顯示，海軍輕快兵力、塔江艦、光六快艇，甚至潛艦，在這種類封鎖的灰色地帶作戰中，根本派不上用場。海軍仍需要大型傳統水面艦。尤其未來外國援台的物資船隊，包含天然氣、原油、貨櫃輪、甚至外國撤僑船艦，都需要我海軍大型艦，配合空軍、岸基制海飛彈，共同開闢海上安全走廊，並提供護航進入我方港口，方能確保海上生命線安全。因此海軍現在籌建兩艘能快速取得的2500噸級巡防艦，後續艦擬興建10艘，以因應灰色地帶衝突，同時提升主戰艦艇戰訓時數。

對此，海軍司令部昨天表示，近期共軍常態性擾台增加海軍艦艇戰備壓力，海軍已適當調整任務及訓練測考時間，可維持艦艇戰備水準。