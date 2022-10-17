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國安局採購先進狙擊槍 英拒輸出

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國安局特勤中心維護總統蒞場安全的反狙擊組，配備的M24狙擊槍已使用20年，110年原本決標將採購英國精密國際（AI）公司號稱最先進的AX MKⅢ先進狙擊槍等裝備，但英國外交部卻拒絕核發輸出許可。圖為示意。圖／英國精密國際（AI）公司官網
國安局特勤中心維護總統蒞場安全的反狙擊組，配備的M24狙擊槍已使用20年，110年原本決標將採購英國精密國際（AI）公司號稱最先進的AX MKⅢ先進狙擊槍等裝備，但英國外交部卻拒絕核發輸出許可。圖為示意。圖／英國精密國際（AI）公司官網

國安局特勤中心維護總統安全的反狙擊組，配備的M24狙擊槍已使用廿年，去年原本決標將採購英國精密國際公司（AI）號稱最先進的AX MKⅢ先進狙擊槍等裝備，但英國外交部拒絕核發輸出許可，得標廠商無法履約而自行解約，流標中。

特勤中心反狙擊組現有十把已使用超過廿年的M24狙擊槍，且原廠已於二○一八年申請破產，無法按時實施槍枝膛壓安全技術檢測，槍支有發生膛炸危害訓練安全的風險。國安局自去年度編列預算，決標引進兩把英國精密國際公司號稱最先進的AX MKⅢ先進狙擊槍，槍上夜視鏡、槍上熱顯像儀及專用彈藥等，視使用狀況再行擴充。

但廠商月前告知國安局，此案無法獲得英國外交部輸出許可，因此必須解約。國安局同意解約，但要求廠商負起損害賠償責任，對方拒絕，目前仍在僵持中。

官員表示，我國軍備採購就算只是零附件，常受限美國之外的歐美國家，因忌憚中共壓力，而要求載明最終使用目的，若用途為軍用，通常難取得輸出許可；英拒提供此案輸出許可，相信理由也是如此。

國安局提前獲知英國外交部態度，因此今年就狙擊槍採購案重新辦理公開招標，開標三次都因無廠商投標而流標。由於能生產符合國安局狙擊槍需求規格者僅美國、英國及德國等少數國家，目前無法確認可否籌獲。

國安局 英國 外交部

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