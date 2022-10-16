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八軍團副指揮官懸缺 陸軍司令部：刻正遴選中
陸軍八軍團副指揮官懸缺，陸軍司令部今天表示，接任八軍團副指揮官一職人選，司令部刻依「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，綜合考量任務需求、專業專才及經管歷練等要素，遴選最適人選派任。
陸軍司令部今天表示，第八軍團前副指揮官黃忠實少將日前因個人行止，以及受檢控後處置不當，引發外界訾議，陸軍司令部為求慎重，因此向國防部建議調任委員，以利後續行政調查。
陸軍司令部表示，接任八軍團副指揮官一職人選，司令部刻依「陸海空軍軍官士官任職條例」等規定，綜合考量任務需求、專業專才及經管歷練等要素，遴選最適人選派任。
陸軍司令部澄清稱，媒體報導「八軍團副指揮官職缺未派」，報導內容顯與事實不符。
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