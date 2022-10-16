聽新聞
test
0:00 / 0:00
晶片缺乏 卡式榮民證核發延宕引抱怨
立委披露退輔會為推廣購物用的榮福卡，要求從業人員擔任卡片推銷員，引發基層反感，類情也被部分榮民抱怨，有榮家向退伍袍澤積極推薦能結合悠遊卡的卡式榮民證，但後因晶片缺乏，近期申辦的卡式榮民證，都要等到年底才能核發。
退輔會向榮民推廣有附帶購物平台的數位榮福卡，立委指出，傳退輔會要求所屬官員擔任卡片推銷員，且須評比業績，推廣績效不佳者甚至要赴退輔會開會、寫檢討報告，造成基層敢怒不敢言。
退輔會副主委李文忠表示，因退輔不能直接將榮民資料提供負責廠商，這項業務「只有我們能拉」，確實是退輔會的業務之一，但從事的方法與技巧將再予檢討。
立委還披露，有榮民服務員陳情說他去作榮民老伯伯家中訪視，但進門卻要先推銷榮福卡，得將對方手機拿來下載APP完成後，才能開始訪視。
事實上退輔會「推廣」卡片，不僅限於「榮福卡」，推廣中取代紙式榮民證的卡片榮民證也有類情。近期有退伍榮民到榮民服務處申辦榮民証，被強力推薦申辦結合悠遊卡晶片卡的榮民證，但要3週才能取得，但始終沒下文。部分榮民催詢，榮服處披露8月24日後因晶片短缺，新辦榮民證要到年底才能核發，造成退伍榮民無證可攜，只有一張證明紙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言