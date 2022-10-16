晶片缺乏 卡式榮民證核發延宕引抱怨

立委披露退輔會為推廣購物用的榮福卡，要求從業人員擔任卡片推銷員，引發基層反感，類情也被部分榮民抱怨，有榮家向退伍袍澤積極推薦能結合悠遊卡的卡式榮民證，但後因晶片缺乏，近期申辦的卡式榮民證，都要等到年底才能核發。

退輔會向榮民推廣有附帶購物平台的數位榮福卡，立委指出，傳退輔會要求所屬官員擔任卡片推銷員，且須評比業績，推廣績效不佳者甚至要赴退輔會開會、寫檢討報告，造成基層敢怒不敢言。

退輔會副主委李文忠表示，因退輔不能直接將榮民資料提供負責廠商，這項業務「只有我們能拉」，確實是退輔會的業務之一，但從事的方法與技巧將再予檢討。

立委還披露，有榮民服務員陳情說他去作榮民老伯伯家中訪視，但進門卻要先推銷榮福卡，得將對方手機拿來下載APP完成後，才能開始訪視。

事實上退輔會「推廣」卡片，不僅限於「榮福卡」，推廣中取代紙式榮民證的卡片榮民證也有類情。近期有退伍榮民到榮民服務處申辦榮民証，被強力推薦申辦結合悠遊卡晶片卡的榮民證，但要3週才能取得，但始終沒下文。部分榮民催詢，榮服處披露8月24日後因晶片短缺，新辦榮民證要到年底才能核發，造成退伍榮民無證可攜，只有一張證明紙。