快訊

回顧五年對台工作 習近平：開展反分裂反干涉重大鬥爭

中共二十大開幕 習近平：全面推進中華民族偉大復興

快走比慢跑消耗更多熱量嗎？ 教授曝正確答案及其原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／軍團副指揮官遲不派任在等誰？高層愛將回任機率高

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
據了解，黃忠實少將是應退伍袍澤邀約前往爭議地點，發現不妥後隨即離開。本報資料照片
據了解，黃忠實少將是應退伍袍澤邀約前往爭議地點，發現不妥後隨即離開。本報資料照片

前八軍團副指揮官黃忠實因遭爆料出入有女陪侍小吃店遭民眾檢舉，遭調任陸軍司令部委員，事發月餘，八軍團副指揮官一職卻始終未另覓人選遞補，基層抱怨影響單位運作。高層官員昨日表示，目前已在人事作業中。

黃忠實月前遭爆料指他出入有女陪侍的「小吃店」，引發各界議論，陸軍司令部9月15日將黃忠實調任陸軍委員，就任新職僅15天。此案也爆出1985專線的投訴者個資疑遭洩漏的案外案，國防部曾承諾將調查並懲處失當人員。

但部隊中傳出，黃忠實雖遭拔官，但他是同為裝甲兵邱國政的愛將，傳高層認為黃上任才幾天就出事，遷怒是八軍團未把他保護好，遂凍結該職缺不派任，使得八軍團副指揮官懸缺，嚴重影響許多內部運作，造成官兵誹議。

有官兵抱怨，當事人調任由高層核定，並經國防部長邱國正本人約見工作指導，事後出現媒體負面報導，怪也應該怪高司，怎能變相懲處單位？而近三年來，八軍團從原本一席少將副指揮官，增編為兩席副指揮官，到今年初又精減恢復為一席副指揮官，到現在職缺遭高層凍結不派，令人玩味。

而據了解，經調查黃忠實當天確是應退伍袍澤邀約前往爭議地點，發現不妥後隨即離開，而八軍團未妥處檢舉人資訊，讓當日設宴的退伍袍澤致電給投訴者，試圖邀請對方出面商談，造成投訴人心生恐懼，確涉行政疏失。官員說，八軍團副指揮官一職已在人事作業中。據了解，不排除將黃忠實派回原職，但未獲證實，人選仍在徵選中。

副指揮官 陸軍 小吃

延伸閱讀

影／6男酒醉口角互毆 大雅警力到場持辣椒水強勢壓制法辦

士林小吃店2樓竄火！1男送醫不治、1女無傷

陳育琳10月升陸軍政戰主任 成國軍史上首位女中將

專訪／確診能考指考卻不能投票「很奇怪」 黃珊珊籲開放

相關新聞

獨／軍團副指揮官遲不派任在等誰？高層愛將回任機率高

前八軍團副指揮官黃忠實因遭爆料出入有女陪侍小吃店遭民眾檢舉，遭調任陸軍司令部委員，事發月餘，八軍團副指揮官一職卻始終未另...

台灣最長壽電視節目是它 連播50年！片頭音樂滿滿軍旅回憶殺

許多人可能想像不到，台灣最長壽的電視節目，不是綜藝節目，也不是戲劇節目，而是軍事節目。

陸軍爆共諜疑雲 一上校收押

軍方爆發共諜疑雲，陸軍步訓部作戰發展室上校主任向德恩九月底遭調查局國安站帶離營區，檢方複訊後依貪汙、國安法等罪向法院聲押...

台海避戰 美學者憂三角威懾失衡

北京軍事動作頻頻、華府展開新一波晶片戰，雙邊針對台灣的對峙局勢持續升高，讓有識之士深感憂心。包括前白宮官員在內的華府五大...

國防部：國軍軍民專長對應職能基準查詢12月1日運作

國防部今天表示，「國軍專長對應職能基準」，規劃今年12月1日於軍網現有「退除役作業系統」中建置查詢功能，使官兵了解自身軍...

調查局辦共諜案陸軍一上校遭羈押禁見 入看守所情況曝

國軍爆發共諜疑案，陸軍步訓部作發室上校主任向德恩，遭控持有金門某機密新建營區結構圖，涉及國防機密，遭檢調帶走，訊後羈押於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。