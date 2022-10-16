獨／軍團副指揮官遲不派任在等誰？高層愛將回任機率高

前八軍團副指揮官黃忠實因遭爆料出入有女陪侍小吃店遭民眾檢舉，遭調任陸軍司令部委員，事發月餘，八軍團副指揮官一職卻始終未另覓人選遞補，基層抱怨影響單位運作。高層官員昨日表示，目前已在人事作業中。

黃忠實月前遭爆料指他出入有女陪侍的「小吃店」，引發各界議論，陸軍司令部9月15日將黃忠實調任陸軍委員，就任新職僅15天。此案也爆出1985專線的投訴者個資疑遭洩漏的案外案，國防部曾承諾將調查並懲處失當人員。

但部隊中傳出，黃忠實雖遭拔官，但他是同為裝甲兵邱國政的愛將，傳高層認為黃上任才幾天就出事，遷怒是八軍團未把他保護好，遂凍結該職缺不派任，使得八軍團副指揮官懸缺，嚴重影響許多內部運作，造成官兵誹議。

有官兵抱怨，當事人調任由高層核定，並經國防部長邱國正本人約見工作指導，事後出現媒體負面報導，怪也應該怪高司，怎能變相懲處單位？而近三年來，八軍團從原本一席少將副指揮官，增編為兩席副指揮官，到今年初又精減恢復為一席副指揮官，到現在職缺遭高層凍結不派，令人玩味。

而據了解，經調查黃忠實當天確是應退伍袍澤邀約前往爭議地點，發現不妥後隨即離開，而八軍團未妥處檢舉人資訊，讓當日設宴的退伍袍澤致電給投訴者，試圖邀請對方出面商談，造成投訴人心生恐懼，確涉行政疏失。官員說，八軍團副指揮官一職已在人事作業中。據了解，不排除將黃忠實派回原職，但未獲證實，人選仍在徵選中。