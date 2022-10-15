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台海避戰 美學者憂三角威懾失衡

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
台海局勢近來升溫，美軍神盾級飛彈巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（前）在八月廿八日通過台灣海峽，我海軍成功艦（上左）與海巡安平艦（上右）同框隨行畫面。圖／美國海軍第七艦隊
台海局勢近來升溫，美軍神盾級飛彈巡洋艦「錢斯勒斯維爾號」（前）在八月廿八日通過台灣海峽，我海軍成功艦（上左）與海巡安平艦（上右）同框隨行畫面。圖／美國海軍第七艦隊

北京軍事動作頻頻、華府展開新一波晶片戰，雙邊針對台灣的對峙局勢持續升高，讓有識之士深感憂心。包括前白宮官員在內的華府五大「中國通」聯合投書「外交事務」期刊，建議避戰之道。

期刊網站十三日登出「如何避免台灣發生戰爭」（How to Avoid a War Over Taiwan）的聯名文章，撰文者包括布希政府時期的亞太副助卿柯慶生、麻省理工學院安全研究計畫主任傅泰林、華府智庫「日耳曼馬歇爾基金會」亞洲計畫主任葛來儀、哥倫比亞大學政治系教授黎安友、康乃爾大學教授白潔曦。

美國威懾對象包括兩岸

文章指出，美國若要做到「有效的威懾」，必須要有「可信的威懾」和「可信的保證」，但現階段這兩項要素已經失衡，且美國要威懾的對象不只中國，還有台灣。

文章批評，美國官員和民代在台灣議題上應該避免發表有利於自身政治利益、但對戰略有害的言論。近期一些要求美國明確表達防衛台灣的呼聲，不會使美國的威懾看起來更可信，因中國早已預期美國會介入台海衝突，只是不確定會介入多少。

點名龐培歐、波頓言論

文章點名前國務卿龐培歐與前國安顧問波頓。龐氏呼籲華府正式承認台灣是主權國家、波頓則主張在台駐紮大量美軍、或是國會的「二○二二台灣政策法」原先要求白宮將台灣指定為「非北約主要盟友」。

文章認為，這些主張好比提供未來的台灣政治人物一張空白支票，認為美國會無條件防衛台灣，因而追求法理上的獨立。如果真的這樣做，不但不會減少中國武力犯台的風險，反而是增加台海爆發衝突的機率，因為華府減弱了對中國的保證。

專文主張，要避免台海發生戰爭，台、美、中三方都有不可跨越的紅線。即台灣不可正式宣布獨立，華府不可承認台灣獨立或與台灣恢復邦交，北京是不可藉武力統一台灣。光讓三方知道跨越紅線的後果還不夠，必須獲得不跨越紅線絕不會嚴重損害其利益的保證。美中台間這種「三角威懾」（Triangular deterrence ）四十多年來成功維繫台海和平，但日漸升高的緊張關係使得這種微妙的三角關係變得脆弱。

文章提及，自川普政府上台後，三角威懾開始失衡。台灣現在開始索求能讓自己抵擋數周攻擊的機動性武器；台灣對中國的「保證」─只要中國不開戰、台灣就不會宣布獨立─這立場日益弱化。民調在在顯示，愈來愈多台灣民眾認同自己是台灣人，而不是中國人或「既是中國人也是台灣人」，多數台灣人支持維持現狀。

台灣現任總統蔡英文避免採取可能引發開戰的行動，執政的民進黨不再喊台灣獨立，改說台灣已實質獨立，但蔡英文並未向中國保證台灣不會在法律上追求獨立。國民黨也堅持「中華民國」一直都是獨立的，不過其主張已從有條件的和對岸統一變成盡可能維持實質自治。

中國的威脅和保證也失衡。台灣不走向獨立、或不與中國永久切割，能得到什麼回報？中國沒有提供保證，雖然沒有明定統一的最後期限，但中共國家主席習近平將統一台灣視為「中華民族偉大復興」之夢。

美國在威脅和保證的可信度上都降低了。過去美國多屆政府都堅持「一中政策」，即不挑戰中國的對台立場，只要中國不對台動武，美國不會支持台灣獨立、也不會有美台共同防禦或建交之類的舉措。華府現在當道的說法是支持台灣永久與中國大陸分離，這讓北京憂心等待和平統一的結果可能是永遠失去台灣。

可信的威脅不足以止戰

只有可信的威脅，不足以防止戰爭。文章指出，美國必須恢復可信的保證，「確保台灣和中國政府都明白，美國的目標不是台灣獨立，而是台海和平穩定」。

文章指出，即使美國支持台灣有意義參與國際組織、與台灣談判雙邊經貿合作，也應明確表示，這些舉動不是為台尋求獨立。拜登政府應持續推動中國政府與台灣民選領袖直接對談，尋找既能解決兩岸分歧、也能獲台灣人民認可的方案。

文章最後強調，「威脅」和「保證」都是「有效威懾」的要素。削弱了保證，台海爆發衝突的可能依然有增無減。

美國 華府 台海

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