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陸飛彈穿越台灣上空算不算「第一擊」？邱國正這樣說

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部長邱國正。圖／本報系資料照
國防部長邱國正。圖／本報系資料照

中共對台軍事恫嚇不斷，國防部長邱國正日前說明「第一擊」的認定，除戰機軍艦進入領空領海等樣派，無人機進入領空也被視為「第一擊」。國民黨立委孔文吉今天質詢時質疑，中共日前圍台軍演時，發射飛彈飛越領空算不算第一擊。嚴格講起來，跨越領空就算第一擊，但事前有告知聯合軍演，所以我軍盡量克制，完全納入監控。

行政院長蘇貞昌今天率行政團隊列席立法院施政報告並備質詢，孔文吉詢問蘇貞昌對第一擊的定義，蘇貞昌表示，部長日前有清楚說明，絕不主動出擊，當侵犯到我一定程度，也不是束手挨打，第一擊跟各種情況都有說明清楚。

針對中共解放軍8月繞台軍演時發射飛彈穿越台灣上空，是否算是第一擊，邱國正說，飛彈打出來，我軍即時研判角度跟落點，嚴格來講，跨越領空算第一擊，但事前有告知聯合軍演，我軍盡量克制，全程納入監控。

根據統計，中共8月繞台軍機逾1100架次，9月600架次，10月截至目前200餘架次，平均每天起碼10餘架次在台海周邊活動，海上每天保持4至6艘船艦在台海周邊活動。

邱國正表示，建軍準備加強情報蒐整，有跟友邦跟友好國家獲得情報，讓反應時間可以加強一點，主動權在中共，我們沒有主動發起戰爭，期待和平，軍事範疇由中共決定，只要有對中共不利因素，軍機、軍艦頻次就會增加。

中共 軍演 飛彈 邱國正 蘇貞昌

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