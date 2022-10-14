韓空軍2架C-130運輸機今疑飛我東海岸 國防部不予評論

國內航迷今透過「Flightradar24」航跡追蹤到韓國空軍2架C-130J-30運輸機沿台灣東部海岸往北飛行，國防部對此消息不予評論，表示對台海周邊海、空域狀況，運用聯合情監偵作為應處。

航迷指出這2架韓國空軍C-130J-30今天下午2點10分進入東南空域後，一路沿著東部海岸向北飛行，進入北部飛航情報區後，即打開航空識別「AG301」在宜蘭外海轉向持續往北飛行。

航迷表示，一開始還以為是美軍軍機或我空軍C-130，打開識別才知道是隸屬韓國空軍的運輸機。軍事專家表示，韓國軍機過境台灣並非首例，過去都有慣例可循。國防部對此消息不予評論。

據了解，韓國空軍的T-50「黑鷹」特技表演飛行隊，今年7月到英國參加皇家國際航空展後陸續到各地演出，世界巡演最後一站在菲律賓結束後，8月向我國申請降落高雄小港機場過境加油後再返回韓國，其中有1架C-130運輸機跟著降落，主要作為特技小組相關後勤支援。