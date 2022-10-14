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調查局專辦共諜案的國安組直闖營區 陸軍一上校遭覊押

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍步訓部。圖/本報資料照
陸軍步訓部。圖/本報資料照

國軍爆發共諜疑案，陸軍步訓部作發室上校主任向德恩，上（9）月底遭調查局國安組進入營區帶走，遭控持有金門某機密新建營區結構圖，訊後覊押於高雄二監，傳全案仍在追查未到案的關係人。

由於此案是由調查局位於台北市新店專辦共諜的國安組南下進入位於高雄鳳山的步訓部執行搜索、移地審訊而至申請覊押獲准，軍中因此盛傳此案恐涉共諜案，但是否真涉及交付情資等共諜情節，未獲證實。對此，國防部表示，全案由國防部協同檢調單位調查，現已進入司法偵審程序，將持續配合偵辦。

向德恩曾任金防部金門守備大隊長、陸軍564旅副旅長，八軍團作戰處上校副處長等職，今年5月1日調任現職，平日在台北大學博士班進修。傳他曾出國赴新加坡、以色列等地，案情複雜。但調查局尚未全盤掌握關係人行蹤即進入營區帶人，令情治界不解。

據稱，向德恩是持有金門某機密新建營區結構圖，在金防部金門守備大隊長任内就被「盯上」，案情不單純。

金門 國安

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