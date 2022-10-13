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延長兵役適用95年次後役男？ 國防部這樣說
媒體報導稱恢復徵兵制一年役期將適用於95年次1月1日以後出生的役男，國防部今天不證實此事，表示目前仍在與相關部會研議中。
媒體報導指出，國防部若今年底公告一年後恢復役期一年的徵兵制，113元旦起，凡是95年次1月1日以後出生的役男，役期將從目前4個月役期的軍事訓練役延長為一年。民國83至94年間出生的役男，則維持4個月，無須再補8個月當兵。
但國防部發言人孫立方今天表示，國防部長邱國正近日在立法院受訪或備詢場合，並未提及恢復徵兵制適用的年次。
孫立方進一步指出，役期延長須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等相關配套措施。而重大兵役政策形成宜審慎周延，國防部持續蒐整各界意見研議中，尚未定案。目前仍在與相關部會研議中。
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