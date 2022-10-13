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延長兵役適用95年次後役男？ 國防部這樣說

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
媒體報導稱恢復徵兵制一年役期將適用於九十五年次一月一日以後出生的役男，國防部今天不證實此事，表示目前仍在與相關的部會研議中。記者洪哲政/攝影
媒體報導稱恢復徵兵制一年役期將適用於九十五年次一月一日以後出生的役男，國防部今天不證實此事，表示目前仍在與相關的部會研議中。記者洪哲政/攝影

媒體報導稱恢復徵兵制一年役期將適用於95年次1月1日以後出生的役男國防部今天不證實此事，表示目前仍在與相關部會研議中。

媒體報導指出，國防部若今年底公告一年後恢復役期一年的徵兵制，113元旦起，凡是95年次1月1日以後出生的役男，役期將從目前4個月役期的軍事訓練役延長為一年。民國83至94年間出生的役男，則維持4個月，無須再補8個月當兵。

但國防部發言人孫立方今天表示，國防部長邱國正近日在立法院受訪或備詢場合，並未提及恢復徵兵制適用的年次。

孫立方進一步指出，役期延長須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求及部隊訓練能量等相關配套措施。而重大兵役政策形成宜審慎周延，國防部持續蒐整各界意見研議中，尚未定案。目前仍在與相關部會研議中。

國防部 役男 徵兵制

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