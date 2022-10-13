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國防部：感謝美方堅守區域安全承諾 共同維護台海安全
美國白宮公布「國家安全戰略」文件，戰略重申會持續支持台灣自我防衛。國防部發言人孫立方今天表示，對於美方堅守區域安全的承諾，願意以一個民主同盟的角色，共同維護台海的區域安全，國防部表達誠摯感謝。而國軍自助人助，會將自己防衛工作做好，才能夠爭取國際支援。
美「國家安全戰略」重申美國的「一個中國」政策，美國對維持台海和平穩定有著持久利益，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，會持續支持台灣自我防衛。
國防部今天舉行記者會，對美國家戰略文件，有媒體宣稱若我方陷入假設中共宣稱的內戰，如何在採取軍事行動時，獲得國際的承認，應向美方與國際盟友敘明。
孫立方表示，對於美方堅守區域安全的承諾，願意以一個民主同盟的角色，共同維護台海的區域安全，國防部表達誠摯的感謝，國軍以戰備訓練作為本務，所有國軍官兵也戮力在每天戰備訓練工作，把自己的本務工作做好，如同部長邱國正一貫強調，自助才會有人助，把自己的防衛工作做好，才能夠爭取國際上的支援。
他進一步表示，在整個台海情勢變化中，中華民國並不是一個麻煩製造者，也不是主動發起挑釁的一方，一直以理智態度，希望做好戰備整備工作，而如何把我方這種態度強化，並向國際社會宣傳，確實是相當重要的工作。事實上，不論是公布國防報告書的，或公布中共軍力報告書，以及定期QDR等相關文件公布，國防部都已將立場明確說明，相信國際社會了解我國堅守和平、不挑釁、不主動引起爭端的立場。
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