共軍第一擊我反擊誰決策？國防部：第一線部隊斷然處置

國防部宣示中共無人機侵入我領空領海即視為對方的「第一擊」，我方反制由誰主導下令？國防部作計室聯合作戰計畫處處長林文皇今天表示，目前應處均有明確規定，由國軍第一線部隊斷然處置。

國防部今天上午舉行記者會，針對外界對共軍「第一擊」及我方反擊時機的討論，列席的林文皇表示，當國家遭受「武力攻擊」時，國軍當然可行使自衛權反擊；另如敵軍機、艦侵入我方包含陸、海、空領土、領空，經辨證、攔截、廣播、驅離無效，基於國家對領土享有絕對主權，採取適當方式予以排除或反制，也具備合法性與正當性。

林文皇說，現行國際公約及習慣國際法對「第一擊」一詞並無規範性定義，「第一擊」概念的源起，主係由國際法「自衛權」衍生而來。所以共軍任何飛航實體侵入，經廣播示警，仍強行進入我領空或外島限制空域時，將視同為其對我的第一擊。

他表示，對於共軍的侵擾，在我示警驅離無效後，即形同對我的第一擊，國軍依規定行使自衛權，並掌握後續敵方的企圖與可能行動，持續依突發狀況處置規定應處共軍的威脅。

至於金門、馬祖距離大陸不到12海浬，以國防部所說的第一擊，幾乎共機一起飛就可能被視為第一擊，在外島第一擊的應處作法如何？林文皇說，外島地區均劃設禁、限制水域及限制空域，是依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」第29條第2款規定。

他說，凡中共任何目標未經許可進入我外島限制區域，經示警驅離無效，即等同對我方的第一擊，我方即按現行規定行使自衛權。如無人機侵入我外島限制空域時，守軍即在識別監控及告警通報後，併用干擾槍及輕兵器予以驅離、擊落反制。

對於第一擊的認定，林文皇說，國軍秉持「不怯敵、不挑釁、不示弱」態度，以及「不引發事端、不升高衝突」的原則，妥慎應處共軍各種軍事侵擾活動與威脅；而國軍運用聯合情監偵系統，均能嚴密掌握中共動態與威脅，研判其可能的行動，有效預應各種突發狀況。

而國軍今年8月份已有在外島擊落中共無人機案例，是指同樣事情若再發生，就達到開戰的定義嗎？林文皇表示，國軍秉持「備戰不求戰，應戰不避戰」的立場，對共軍侵犯的挑釁行為，即依規定行使自衛權反擊，均依「經常戰備時期突發狀況處置規定」妥慎應處，維護台海安全。

至於第一擊的定義從飛彈、砲彈襲擊擴張到無人機入侵後，過去由第一線官兵或飛官來背負決策壓力，是否會擴大到更多的官兵來決策？林文皇則說，目前應處均有明確規定，由國軍第一線部隊斷然處置。