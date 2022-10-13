國防部再確認 恢復徵兵規畫役期一年

針對恢復徵兵制，國防部發言人孫立方今天再次確認國防部長邱國正的話表示，1年時間可讓一個士兵經過比較完整的週期訓練由民轉兵，成為一個合格戰鬥兵。這些都是國軍依據經驗總結後，所得出的規畫構想。

國防部上午舉行記者會，針對外界對恢復徵兵、延長兵役的關切，孫立方表示，昨日國防部長邱國正在立法院曾明確表示，有關兵役制度的調整，目前還是在籌備階段，因為涉及的不只是國防部的工作，還涉及各部會的工作，他是影響非常廣泛、複雜的工作，所以針對這整個籌備的過程，包含計畫內容、各方面準備，國防部都是以非常縝密的態度，跟行政院相關部會來共同研討、配合，所以必須先說明四個月役期的調整，還沒有完全正式定案。

孫立方說，當然，如果定案以後，已經服過四個月軍事訓練役男，需不需要補充兵役，昨日邱國正在立法院也講得非常清楚，依照目前初步規畫，沒有補充兵役的問題，並按照年次作區分。

至於兵役從4個月延長到1年，會有怎麼樣的變化，經過8月環台軍演後，國防部看見的4個月軍事訓練的缺點為何？孫立方說，邱國正昨天在立法院有比較明確的說明，軍事訓練役役期的調整，包含如果在年底之前會調整兵役的時間的話，4個月的役期經過敵情威脅的升高，加上區域環境態勢的變化，已經可以看得來，這4個月役期的時間，沒有辦法讓一個士兵經過訓練以後，能夠符合現在作戰的需求，在這種狀況之下，後續如果役期調整之後，也是配合當前的敵情威脅及整個區域環境變化做調整。

他說，邱國正昨天也在立法院特別說明，如果以1年為期，有一個週期性，在這1年的時間內，一個士兵由民轉兵之後，可以經過比較完整的週期訓練，可以成為一個合格的戰鬥兵。這些都是依據前述的經驗，總結之後，所得出的一個規畫構想。