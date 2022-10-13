快訊

台灣開邊境能吸引外國團客嗎？ 林氏璧列點分析：我想無法期待

限空打水漂？台股再破萬三關卡 創近期新低點

全民國防教育「網際網路有獎徵答」 答題民眾數破百萬

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部13日上午辦理民國111年全民國防教育「網際網路有獎徵答」抽獎活動記者會。邀請鄰近大直高中校長、老師及大直國小學生代表擔任抽獎嘉賓，並由政戰局長楊安抽出頭獎「電動機車」。圖/取自國防部直播畫面
國防部13日上午辦理民國111年全民國防教育「網際網路有獎徵答」抽獎活動記者會。邀請鄰近大直高中校長、老師及大直國小學生代表擔任抽獎嘉賓，並由政戰局長楊安抽出頭獎「電動機車」。圖/取自國防部直播畫面

國防部辦理民國111年全民國防教育「網際網路有獎徵答」抽獎活動，參與答題民眾已超過143萬餘人次，國防部上午舉行記者會，邀請鄰近大直高中校長、老師及大直國小學生代表擔任抽獎嘉賓，並由政戰局長楊安抽出頭獎「電動機車」。

國防部政戰局文宣心戰處副處長王信為表示，今（111）年網際網路有獎徵答活動，自9月1日起至9月30日止，在民眾踴躍參與下，活動答題已超過143萬餘人次，透過寓教於樂的方式，有效達到全民參與的目標，具體凝聚社會大眾「支持國防、熱愛國家」共識。

國防部致力以多元方式推廣全民國防教育，希望能持續向下扎根。因此，本次抽獎活動特別邀請大直高中校長、主任及大直國小師生擔任抽獎人，抽出「Gogoro 電動機車」、「蘋果筆記型電腦」、「Dyson吸塵器」以及加碼特別獎「捷安特電動腳踏車」等多項大獎，共計813位幸運得主。

王信為指出，隨著網際網路的普及，現今社會幾乎是人手一隻智慧型手機，藉由網路傳散的方式，讓全國民眾能夠透過手機或電腦，除了參與全民國防活動，更能隨時隨地接收到國防資訊，達成「全面普及」、「深化教育」之目的。

王信為表示，非常感謝參與此次活動的民眾對於國軍的支持，明（112）年全民國防教育「網際網路有獎徵答」我們將以更多元豐富的題型以及更受歡迎的獎品，傳達全民國防教育的理念，並持續和各部會及縣市政府協調合作，讓全體國人支持國防、愛護國軍，也期盼年輕人能夠踴躍加入國軍的大家庭。

國防部 國軍 電動機車

延伸閱讀

晚2小時出生可能要「多當8個月兵」 95年元旦男寶寶超崩潰

全民國防教育訓練中心揭牌 柯文哲：全民後盾有計畫戰備

獨／2023教官退出校園淪假議題？ 教部估這年才會全退光

陳育琳10月升陸軍政戰主任 成國軍史上首位女中將

相關新聞

全民國防教育「網際網路有獎徵答」 答題民眾數破百萬

國防部辦理民國111年全民國防教育「網際網路有獎徵答」抽獎活動，參與答題民眾已超過143萬餘人次，國防部上午舉行記者會，...

台美老飛官／國軍也有破萬時數飛行員 高時數都是文職飛行教官

美軍近年出現不少位資歷超長的資深飛官，他們年齡應該已經是將軍，却仍選擇留在飛行線上，與年齡足以當子女的年輕同僚一起出任務。我國有沒有類似例子？國軍人事制度，雖然沒有美軍彈性那麼大，不會有阿公中校的存在，但飛行部隊仍然有資深飛官存在的空間，其中甚至有總時數破萬的例子，數字絲毫不下於美軍。

邱國正：4個月役期連戰鬥兵都練不成

外界關心兵役制度延長，國防部長邱國正昨天在立法院表示，國防部不會主動提出役期延長，因為改變茲事體大，要跨部會協調，不是他...

馬斯克一席話…國軍不買特斯拉了

美國特斯拉公司執行長馬斯克（Elon Musk）日前建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。國防部...

搶救台積工程師？ 邱國正：沒這種兵推劇本

外媒報導指稱美方兵推台海發生戰事時，曾演練將台積電工程師帶離台灣，避免共軍搶占台積電半導體產業。國防部長邱國正昨天說，國...

美國安戰略…不支持台灣獨立 續挺台灣自我防衛

白宮十二日發布國家安全戰略表示，美國將有效地與中華人民共和國競爭，中方是唯一一個有意圖也愈來愈有能力重塑國際秩序的競爭者；此外，戰略重申美國的「一個中國」政策，美國對維持台海和平穩定有著持久利益，反對任何一方片面改變現狀，不支持台灣獨立，會持續支持台灣自我防衛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。