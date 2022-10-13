全民國防教育「網際網路有獎徵答」 答題民眾數破百萬

國防部辦理民國111年全民國防教育「網際網路有獎徵答」抽獎活動，參與答題民眾已超過143萬餘人次，國防部上午舉行記者會，邀請鄰近大直高中校長、老師及大直國小學生代表擔任抽獎嘉賓，並由政戰局長楊安抽出頭獎「電動機車」。

國防部政戰局文宣心戰處副處長王信為表示，今（111）年網際網路有獎徵答活動，自9月1日起至9月30日止，在民眾踴躍參與下，活動答題已超過143萬餘人次，透過寓教於樂的方式，有效達到全民參與的目標，具體凝聚社會大眾「支持國防、熱愛國家」共識。

國防部致力以多元方式推廣全民國防教育，希望能持續向下扎根。因此，本次抽獎活動特別邀請大直高中校長、主任及大直國小師生擔任抽獎人，抽出「Gogoro 電動機車」、「蘋果筆記型電腦」、「Dyson吸塵器」以及加碼特別獎「捷安特電動腳踏車」等多項大獎，共計813位幸運得主。

王信為指出，隨著網際網路的普及，現今社會幾乎是人手一隻智慧型手機，藉由網路傳散的方式，讓全國民眾能夠透過手機或電腦，除了參與全民國防活動，更能隨時隨地接收到國防資訊，達成「全面普及」、「深化教育」之目的。

王信為表示，非常感謝參與此次活動的民眾對於國軍的支持，明（112）年全民國防教育「網際網路有獎徵答」我們將以更多元豐富的題型以及更受歡迎的獎品，傳達全民國防教育的理念，並持續和各部會及縣市政府協調合作，讓全體國人支持國防、愛護國軍，也期盼年輕人能夠踴躍加入國軍的大家庭。