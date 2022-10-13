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馬斯克一席話…國軍不買特斯拉了

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
特斯拉首席執行官馬斯克日前建議把台灣設為中國的特別行政區，行政院長蘇貞昌表示沒有全面抵制計畫，國防部長邱國正（右）卻斬釘截鐵表示絕對不會再買特斯拉了。記者林澔一／攝影
特斯拉首席執行官馬斯克日前建議把台灣設為中國的特別行政區，行政院長蘇貞昌表示沒有全面抵制計畫，國防部長邱國正（右）卻斬釘截鐵表示絕對不會再買特斯拉了。記者林澔一／攝影

美國特斯拉公司執行長馬斯克（Elon Musk）日前建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。國防部長邱國正昨天在立法院表示，國軍「目前絕對不會再買（特斯拉）了」。

邱國正昨獲邀列席立法院 專案報告。民進黨立委何志偉質詢時，關切國軍使用特斯拉電動車的情況。國防部後勤次長室次長許金騰答詢表示，國軍目前有七輛特斯拉使用中，都作一般行政公務使用，使用狀況正常。

立委問，特斯拉車上內外部計設有八個攝影鏡頭，並有自動輔助駕駛功能。許金騰說，國軍使用這七輛特斯拉確有相關功能，但因為鏡頭會將影像圖資傳回美國總公司，因此這七輛電車不管是在營區內或營區外，都禁止使用相關功能，在面板上須關閉。

被問到當時採購特斯拉的原因？未來會不會再採購特斯拉？許金騰表示，當時採購是為配合行政院環保政策，買了七輛特斯拉與十二輛國產納智捷；目前沒有規畫再買特斯拉，未來會配合政策。

【記者洪哲政／台北報導】海軍放棄原四千五百噸級鎮海計畫巡防艦，將原預算額度用來改建兩艘兩千五百噸級輕型巡防艦，國防部昨在立法院坦承是前案「卡住」、「做不下去」，但海軍仍正規畫以國艦國造方式取得噸位較大的一級艦，包括接收美退役神盾艦等所有方案，都納入評估。

民進黨立委羅致政質疑，海軍要改為輕型巡防艦，還是預知灰色地帶作戰需求改變？若要執行原四千五百噸艦案，能否做下去？戰規司長李世強回應表示「會有風險」，立委表示，「所以其實是前案卡住，因此海軍才改推輕型巡防艦，又剛好符合當前作戰需求？」李世強說「是」。

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