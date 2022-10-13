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邱國正：4個月役期連戰鬥兵都練不成

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
針對兵役延長多久，國防部長邱國正昨在立法院表示，國防部不準備修法，現在任何選項都沒否定，但原則上應是一年，希望在今年十二月卅一日前宣布。本報資料照片
針對兵役延長多久，國防部長邱國正昨在立法院表示，國防部不準備修法，現在任何選項都沒否定，但原則上應是一年，希望在今年十二月卅一日前宣布。本報資料照片

外界關心兵役制度延長，國防部邱國正昨天在立法院表示，國防部不會主動提出役期延長，因為改變茲事體大，要跨部會協調，不是他部長一人講的算；但兩岸情勢緊張，造成民氣可用，讓民間發覺兵役役期不夠、訓練不足，「是這樣推起來的」。

邱國正說，因為中共造成兩岸的氛圍不好，讓大家檢討兵役制度，「平民百姓也都在講要檢討」。

不過，邱國正強調，恢復徵兵制不會影響現役四個月役期的軍事訓練役男，不會有必須要回去「補完八個月的兵役」的情形。

邱國正表示，當初從兩年役期變成四個月，是因政治氛圍，一到選舉就砍掉幾個月，砍到最後剩四個月；但國防部從中發覺，四個月役期的確不足，要訓練成最簡單的戰鬥兵都無法達到。

他說，軍事訓練役過去完成五個星期入伍訓練後，卻沒有分發部隊，而在兵科學校或某單位待到四個月役期結束，這種兵源比參加過暑期戰鬥營的還不如，不要說沒有戰力，連部隊長什麼樣都不知道。

若未來改為一年役期，邱國正說，一年之中各軍種總部會完成整體訓練，包括專精訓練與三軍聯訓基地，磨練役男成為一個合格戰鬥兵。

邱國正 兵役 國防部 役男 徵兵制

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