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共軍無人偵察機今闖越海峽中線南側延伸空域 共機15架次、共艦4艘次
國防部表示，今（12）日國軍偵獲共機15架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動；其中有6架次共機進入西南空域，包括一架BZK-007無人偵察機，闖過台海中線南側的延伸空域。
國防部表示，今日迄17時止，偵獲共機15架次、共艦4艘次，持續於台灣周邊海空域活動；其中進入西南空域的共機有6架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
空軍司令部統計，進入西南空域的共機，計有BZK-007無人偵察機、運-8反潛機、運-8技偵機各1架次、殲-16機3架次。空軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離、防空飛彈追監等反制措施。空軍公布航跡顯示，共軍無人偵察機和其他兩架慢速機闖過台海中線南側的延伸空域。
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