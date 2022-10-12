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【重磅快評】邱國正抵制特斯拉 馬斯克會在乎嗎？

聯合報／ 主筆室
特斯拉首席執行官馬斯克日前建議把台灣設為中國的特別行政區，行政院長蘇貞昌表示沒有全面抵制計畫，國防部長邱國正（右）卻斬釘截鐵表示絕對不會再買特斯拉了。記者林澔一／攝影
特斯拉首席執行官馬斯克日前建議把台灣設為中國的特別行政區，行政院長蘇貞昌表示沒有全面抵制計畫，國防部長邱國正（右）卻斬釘截鐵表示絕對不會再買特斯拉了。記者林澔一／攝影

國防部邱國正這個秀作大了！特斯拉首席執行官馬斯克日前宣稱建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為特別行政區，行政院長蘇貞昌表示沒有全面抵制計畫，不必在意哪個人講哪句話，國防部長邱國正卻在立法院斬釘截鐵表示國軍目前絕對不會再買特斯拉了，一副比蘇貞昌還要「衝衝衝」的態勢，但馬斯克會在乎嗎？

馬斯克日前受訪建議把台灣設為中國的特別行政區，防止兩岸衝突，民進黨台北市長參選人陳時中第一時間搞不清楚狀況，還稱讚馬斯克是成功出的企業家，但綠委起反彈，趙天麟在立院要求行政院長蘇貞昌，如果馬斯克的論述不改，應該無限期抵制；藍委楊瓊瓔追問蘇貞昌，蘇揆倒是心平氣和回應「我們並沒有全面抵制計畫，不必在意哪個人講哪句話，這不重要」。邱國正可能沒有注意到蘇貞昌的回應其實有為此事定調之意，上午列席立法院外交及國防委員會時，綠委何志偉關切這個議題，矛頭指向國軍使用特斯拉電動車的情況，國防部後勤次長室次長許金騰表示國軍有7輛特斯拉，立委追問，車上有攝影鏡頭，並有自動輔助駕駛功能，擔心駭客入侵，內外景物、講話都有被回傳的風險。

許金騰說，營區嚴禁使用WIFI，因此功能禁止使用，當初採購原因是配合行政院的環保政策。邱國正接著說，行政團隊政策擬定後，國防部當然要參與，但一旦造成不便與顧慮，會加以限制，這是國軍的作為，目前絕對不會再買了。

邱國正這一番話說比行政院長重得多，蘇貞昌說沒有要全面抵制計畫，也不必在意哪個人講哪句話，話說得淡然，背後不無現實的考量，畢竟馬斯克並非一般商人，他不僅在美國舉足輕重，國際影響力強大，和台灣更是關係密切，畢竟特斯拉有百分之七十五供應鏈在台灣，即使他對兩岸大放厥詞，蔡政府實在也沒有開罪他的本錢。

邱國正在回應綠委的答詢說國防部絕對不會再買特斯拉，如果不是他搞不清楚狀況，就是說給綠委聽爽的；理由很簡單，國防部一共也只買9輛特斯拉，特斯拉去年在台掛牌數突破5,500輛，比前年4,583輛成長超過二成，今年一到八月累計6,327輛，預估到年底至少突破9,000輛，國防部再怎麼會買，也不會是特斯拉的大客戶，邱國正把話說得這麼大聲，應該先惦惦份量。

再者，行政院長都說政府不會全面抵制，行政機關也不至於抵制不買特斯拉，獨獨國防部說要抵制特斯拉，但採購數量極其有限，要說會有什麼抵制效果，恐怕要讓人笑掉大牙，邱國正如果渾然無知，真要讓人擔心他的認知能力，如果他心知肚明，卻連這種事情都要說讓綠委聽爽的話，恐怕也不會是個適格的國防部長。                      

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