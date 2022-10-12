為何恢復徵兵？ 邱國正：中共造成兩岸氛圍差促民氣可用

國防部長邱國正今天在立法院解讀恢復徵兵讓兵役要延長的決策因素，他說，是中共造成兩岸的氛圍不好，促使民氣可用，「這樣推起來的」。他說，過去四個月軍事訓練役男完成新訓卻不下部隊，「這種兵源比參加過暑期戰鬥營的都不如」。他說，恢復徵兵在不修法原則下，役期是一年。

邱國正上午獲邀列席立法院外交及國防委員會，就「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」 進行專案報告。國民黨立委李德維質詢表示，對於兵役延長問題，我國102年才走向四個月軍事訓練，112年可能又要宣布役期恢復成一年，這是否象徵兩岸走向兵戎相見？是什麼原因？

邱國正回應表示，兩岸關係姑且先撇開，當初從兩年變成四個月，當時是政治氛圍，一到選舉就砍掉幾個月，砍到最後剩4個月，而過去推動間國防部從中發覺，四個月役期的確不足，要訓練成最簡單的戰鬥兵都無法達到，經多年來累計，軍中各階幹部都有評論。

他進一步說，軍事訓練役過去完成5個星期入伍訓練，卻沒有分發部隊，而在兵科學校或某單位待到四個月役期結束，他即預判這種兵源比參加過暑期戰鬥營的還不如，不要說沒有戰力，連部隊長什麼樣都不知道，戰鬥營都還待過部隊一兩星期。

邱國正說，國防部不主動提出役期延長，因為改變茲事體大，要跨部會協調，不是他部長一人講的算，但兩岸情勢緊張，造成民氣可用，讓民間發覺兵役役期不夠、訓練不足，「這樣推起來的」。因為中共造成兩岸的氛圍不好，讓大家刻意檢討，平民百姓都在講，要檢討。

藍委追問，役期延長一年就夠了？邱國正說，一年之中各軍種總部會完成整體訓練，包括專精訓練與三軍聯訓基地，磨練役男成為一個合格戰鬥兵，國防部不準備修法，原則上應是一年。此案希望在12月31日前宣布。