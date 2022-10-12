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為何恢復徵兵？ 邱國正：中共造成兩岸氛圍差促民氣可用

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防部長邱國正今天在立法院解讀兵役要延長的決策因素，他說，是中共造成兩岸的氛圍不好，促使民氣可用，「這樣推起來的」。圖/取自立法院直播畫面
國防部長邱國正今天在立法院解讀兵役要延長的決策因素，他說，是中共造成兩岸的氛圍不好，促使民氣可用，「這樣推起來的」。圖/取自立法院直播畫面

國防部邱國正今天在立法院解讀恢復徵兵讓兵役要延長的決策因素，他說，是中共造成兩岸的氛圍不好，促使民氣可用，「這樣推起來的」。他說，過去四個月軍事訓練役男完成新訓卻不下部隊，「這種兵源比參加過暑期戰鬥營的都不如」。他說，恢復徵兵在不修法原則下，役期是一年。

邱國正上午獲邀列席立法院外交及國防委員會，就「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」 進行專案報告。國民黨立委李德維質詢表示，對於兵役延長問題，我國102年才走向四個月軍事訓練，112年可能又要宣布役期恢復成一年，這是否象徵兩岸走向兵戎相見？是什麼原因？

邱國正回應表示，兩岸關係姑且先撇開，當初從兩年變成四個月，當時是政治氛圍，一到選舉就砍掉幾個月，砍到最後剩4個月，而過去推動間國防部從中發覺，四個月役期的確不足，要訓練成最簡單的戰鬥兵都無法達到，經多年來累計，軍中各階幹部都有評論。

他進一步說，軍事訓練役過去完成5個星期入伍訓練，卻沒有分發部隊，而在兵科學校或某單位待到四個月役期結束，他即預判這種兵源比參加過暑期戰鬥營的還不如，不要說沒有戰力，連部隊長什麼樣都不知道，戰鬥營都還待過部隊一兩星期。

邱國正說，國防部不主動提出役期延長，因為改變茲事體大，要跨部會協調，不是他部長一人講的算，但兩岸情勢緊張，造成民氣可用，讓民間發覺兵役役期不夠、訓練不足，「這樣推起來的」。因為中共造成兩岸的氛圍不好，讓大家刻意檢討，平民百姓都在講，要檢討。

藍委追問，役期延長一年就夠了？邱國正說，一年之中各軍種總部會完成整體訓練，包括專精訓練與三軍聯訓基地，磨練役男成為一個合格戰鬥兵，國防部不準備修法，原則上應是一年。此案希望在12月31日前宣布。

邱國正 國防部 兵役

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