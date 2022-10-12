國安局長陳明通：北京若攻台 將成中華民族的罪人

藍委上午在立法院質詢表示，外傳「票投民進黨、青年上戰場」，國防部對美採購攻擊性武器，是否為「以戰止戰」？國防部長邱國正說，我們從未要挑起戰端，但備戰不求戰，「對方來，我方一定要應戰」；立委說，這樣兩岸就開打了？邱國正回應：「試看看吧！」國安局長陳明通則表示，北京若攻台，將成為中華民族的罪人。

邱國正上午獲邀列席立法院外交及國防委員會，就「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」 進行專案報告。陳明通則應邀一同列席就「台海最新情勢分析」提出報告。

國民黨立委賴士葆質詢表示，以烏俄戰事啟示來看，中共若攻台，受害的絕對是台灣。陳明通表示，北京若攻台是中華民族的罪人。但立委說，國際間關切的，是台灣成為一片焦土後，台積電也不見了。

藍委進一步表示，外傳「票投民進黨、青年上戰場」，他質詢邱國正，國防部宣稱中共無人機一來我方就開戰了？邱國正說，對方無人機一來，國軍就將之視為第一擊，我方任何舉動都是自我防衛的反應。對方經警告、查證都相應不理，仍然直接過來、踰越，國軍就當作是對方的第一擊。

立委追問，過來的如果是戰鬥機呢？邱國正說，都一樣，只要是航空實體、船也一樣，航海實體。我們的底線是，到了我們的領海前，會警告對方，穿過12浬就當進犯，「按我們領海、領空的介定」。立委說，這樣兩岸就開打了？邱國正回應說：試看看吧！

賴士葆說，傳台灣已自美獲三項攻擊性武器，美方已於2020年10月間同意，其一是機動性多管火箭系統，其二則是空對地飛彈等，何時能交貨？戰規司長李世民說，軍購訂單已下，總計約200餘億元，113年開始交貨。

立委追問，這樣是否會讓外界認為我方準備「以戰止戰」，李世民表示，美方認定是攻擊武器，我方則用於防衛作戰使用；邱國正也表示，我們從未要挑起戰端，但備戰不求戰，立委說這樣就是挑起戰端，「我承擔不起」，但對方來，我方一定要應戰，我們不能避，國防部若避就是失職。

邱國正說，任何一種對我防衛作戰有助益的武器裝備，都是我們期望的，但企達不見得可達，但一定努力，能自產或外購。