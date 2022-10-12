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馬斯克「特別行政區」說 邱國正：國軍目前絕不再買特斯拉

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
民進黨立委何志偉質詢關切，國軍使用特拉電動車的情況，國防部後勤次長室次長許金騰表示，國軍目前有7輛特斯拉使用中，都作一般行政公務使用，使用狀況正常。圖／取自立法院直播畫面
民進黨立委何志偉質詢關切，國軍使用特拉電動車的情況，國防部後勤次長室次長許金騰表示，國軍目前有7輛特斯拉使用中，都作一般行政公務使用，使用狀況正常。圖／取自立法院直播畫面

美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）日前宣稱建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。國防部長邱國正今天上午在立法院表示，國軍「目前絕對不會再買（特斯拉）了」。

邱國正上午獲邀列席立法院外交及國防委員會，就「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」 進行專案報告。民進黨立委何志偉質詢關切，國軍使用特拉電動車的情況，國防部後勤次長室次長許金騰表示，國軍目前有7輛特斯拉使用中，都作一般行政公務使用，使用狀況正常。

立委追問，特斯拉車上內外部計設有8個攝影鏡頭，並且有自動輔助駕駛功能。許金騰說，國軍使用這7輛特斯拉確有相關功能，但因為鏡頭會將影像圖資傳回美國總公司，因此這7輛電動車不管是在營區內或營區外，都禁止使用相關功能，在面板上須關閉。

立委說，在馬斯克說出台灣應為大陸行政區的說法後，他對此品牌失去信任，軍方是否曾更新駕駛輔助系統的軟體，他懷疑有駭客入侵直接啟動車輛的風險，且內外景物、講話都有被回傳的風險。

許金騰說，最近一次是在去年11月車輛回原廠時進行提升，但營區嚴禁使用WIFI，因此功能禁止使用。當初採購原因是什麼？未來會不會再採購特斯拉？立委主張，既然軍方禁用自動駕駛，就沒有這個需求。許金騰表示，當時採購原因是為配合行政院環保政策，買了7輛特斯拉與12輛國產納智捷。目前沒有規畫再買特斯拉，未來會配合政策。

邱國正也說，他贊成裝備賦予需求由國軍考量，沒有需要買它幹什麼，行政團隊政策擬定後，國防部當然要參與，但一旦造成不便與顧慮，會加以限制，這是國軍的作為。目前絕對不會再買了，未來如何則配合政策。

特斯拉 國軍 馬斯克

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