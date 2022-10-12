廠商供應不良大陸防彈纖維布 邱國正：坦然面對並處理

國防部軍備局招標作為國軍防彈背心使用的45萬公尺防彈纖維布，遭包商以中國大陸製的不良品搪塞交貨。國防部長邱國正上午在立法院證實此事，表示此案依法偵辦並進入法律程序中，軍備局會坦然面對並處理問題。

針對某週刊報導「國防部揪不肖廠商用中國布料」，國防部今（12）日表示，為防廠商違約使用大陸地區布料，國防部不定期多次訪廠履約稽核，經法院認證廠商所出具布料為國產的聲明書後，始辦理驗收。

國防部說，對驗收不合格及廠商未依約交貨部分，國防部已辦理計罰與解約，並沒收履約保證金；廠商不服提起申訴，行政院工程會仍維持原計罰、解約與沒入履保金的判斷。

國防部表示，國防部今年4月間，接獲檢控指認廠商疑似繳驗陸製布料，隨即主動依法告發。後續將全力配合司法機關調查，並視偵審結果應處，以維國軍權益。

國防部軍備局招標作為國軍防彈背心使用的45萬公尺防彈纖維布，遭包商以中國大陸製的不良品搪塞交貨，傳邱國正聞訊震怒並下令徹查，全案已移交檢調究責。邱國正上午在立法院受訪表示，此案是在108年發生，不管做任何軍品布料來源都有其規範，很清楚就是不能用陸貨，他了解軍備局也曾作很多次查訪並發掘有此問題，目前依法偵辦並進入法律程序中，再看結果怎樣，有問題軍備局也會坦然面對並處理。