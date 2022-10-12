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蔡總統任內兩岸不打仗 陳明通：共軍無力對台打登陸戰

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國安局長陳明通（右）曾表示蔡英文總統任內兩岸不會打仗，他今天上午進一步說，我們「料敵從寬」，他嚴謹的說法是「中共不會作登島的戰役」，但我方對共軍圍台軍演是否延展為戰爭，「必須提高警覺」。圖／取自立法院直播
國安局長陳明通（右）曾表示蔡英文總統任內兩岸不會打仗，他今天上午進一步說，我們「料敵從寬」，他嚴謹的說法是「中共不會作登島的戰役」，但我方對共軍圍台軍演是否延展為戰爭，「必須提高警覺」。圖／取自立法院直播

國安局長陳明通曾表示蔡英文總統任內兩岸不會打仗，他今天上午進一步說，我們「料敵從寬」，他嚴謹的說法是「中共不會作登島的戰役」，但我方對共軍圍台軍演是否延展為戰爭，「必須提高警覺」。

陳明通上午應邀列席立法院外交及國委員會就「台海最新情勢分析」提出報告。國民黨立委馬文君質詢表示，中國大陸崛起，軍事科技跳躍式進步，船艦下水「像下餃子一樣」，她說陳明通曾公開表示蔡英文在任時絕不會打仗，現在是否還堅持這個說法？

陳明通回應說，中共不會作登島的戰役，「不致於如此」，但像今年8月的圍台軍演，「確實發生了」，我方對是否延展為戰爭，必須提高警覺，但要中共要打登陸戰爭（的能力），即使在國際專家眼中，也沒那麼快，「要到2027年」。

陳明通說，我們料敵從寬，國防部積極建軍備戰，至於戰爭如何開啟，是由政治人物決定，國安局必須作各種情報研判。

國民黨立委江啟臣、民進黨立委邱臣遠等表示，美方關切晶片供應鏈安全，台積電創辦人張忠謀甚至說，中共若對台開戰，台積電恐遭整個摧毀。而現在甚至有外媒報導，指美方有兵推，為預防共軍搶佔台積電半導體產業，因此摧毀台積電，並將工程師接到美國的說法。立委詢問，我國最壞打算是什麼？有無預防工作？

陳明通表示，那些兵推只是一個想像，台積電沒有那麼簡單，微軟也來找台積電，苦苦追趕仍追不上。而台積電是一個完整體系，搬不走它，對岸即使佔有台積電，「金雞母也生不出金雞蛋」，「光刻機不賣給華為，他們什麼都作不出來」。

而針對本月十六日就要中共就要召開廿大，中共領導班子會否大換血？陳明通預測，習近平第三屆任期是爭議任期，為尋求其合法性，七上八下的規則不會改，由此角度看，七個政治局常委，包括汪洋、胡春華、王滬寧、趙樂際、丁薛祥等人可能入常。

而廿大後到美國期中選舉結束，拜習將有機會第一次高峰會，美中關係是否可能稍微和緩？陳明通說，廿大後明年還要開兩會，這段時間中共希望能維穩，拜登則希望與德國總統、法國總統聯繫。他說，習希望各國領袖肯認他的第三任期，爭取國際領導人能加以肯認其合法性。

中共 台海

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