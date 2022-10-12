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國防部坦承鎮海案「卡住」 被迫推輕型巡防艦

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍放棄原4500噸級鎮海計畫巡防艦，改造2500噸級輕型巡防艦，民進黨立委羅致政（左）質疑，其實是前案「卡住」，因此海軍才改推輕型巡防艦。圖／取自立法院直播畫面
海軍放棄原4500噸級鎮海計畫巡防艦，改造2500噸級輕型巡防艦，民進黨立委羅致政（左）質疑，其實是前案「卡住」，因此海軍才改推輕型巡防艦。圖／取自立法院直播畫面

海軍放棄原4500噸級鎮海計畫巡防艦，改造2500噸級輕型巡防艦，民進黨立委羅致政上午在立法院質疑說，其實是前案「卡住」，因此海軍才改推輕型巡防艦，才又剛好符合當前作戰需求？國防部戰規司長李世強說：是。海軍參謀長蔣正國則說，輕型巡防艦運用鎮海案成熟的技術，海軍評估有把握順利執行，而其配備有增程型超音速反艦飛彈，能威懾中共航艦，反水面戰力強過原案。

國防部長邱國正上午獲邀列席立法院外交及國防委員會，就「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」 進行專案報告。綠委質疑，海軍要改為輕型巡防艦，還是預知灰色地帶作戰需求改變？他詢問，若要執行原4500噸艦案，能否做下去？戰規司長李世強回應表示，「會有風險？」綠委因此「理解」表示，所以其實是前案卡住，因此海軍才改推輕型巡防艦，又剛好符合當前作戰需求？李世強說：是。

蔣正國說，原案只是支出作業費1500萬元，其餘經費都報繳；羅致政質疑，所以是「作不下去」，蔣正國回應說：「是」。

蔣正國表示，籌建中的輕型巡防艦反水面性能優於原案4500噸型艦，除了能減少重型艦對灰色地帶作戰的耗損，另能針對中共不斷建造下水的航空母艦，輕型巡防艦將配備有增程型超音速反艦飛彈，能威懾航艦。他說，「鎮海計畫」有五個科研案，原案戰場管理目前中科院將其中成熟的技術到輕型巡防艦案，經海軍評估是有把握順利執行的。

海軍 飛彈

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