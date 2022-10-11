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海軍新建輕型巡防艦 配備「增程型超音速反艦飛彈」

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍擬興建兩艘2000噸級輕型巡防艦，今天公開披露艦艇將配備射程300公里、航行極速可達2.5馬赫的「增程型超音速反艦飛彈」。圖為艦射型雄風3型反艦飛彈。圖／取自海軍微電影
海軍擬興建兩艘2000噸級輕型巡防艦，今天公開披露艦艇將配備射程300公里、航行極速可達2.5馬赫的「增程型超音速反艦飛彈」。圖為艦射型雄風3型反艦飛彈。圖／取自海軍微電影

海軍擬興建兩艘2500噸級輕型巡防艦，今天公開披露艦艇將配備射程300公里、航行極速可達2.5馬赫的「增程型超音速反艦飛彈」。中科院以「磐龍計畫」為名研發的海基雄三增程型反艦飛彈可望率先在此型艦上服役。

海軍擬將原準備興建4500噸級的新一代飛彈巡防艦原型艦，改建兩艘2500噸輕型巡防艦，國防部應邀明天在立法院外交及國防委員會提出「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」專案報告，文字內容今天送至立法院。

海軍司令部參謀長蔣正國在報告中表示，海軍主要作戰艦艇計基隆級艦、成功級艦、派里級艦、康定級艦與濟陽級艦，合計26艘。其中濟陽級艦6艘，自民國60年由美方建造完成，民國81年由我國接艦返國，使用迄今已30年，總計使用50餘年，目前戰鬥系統、儎臺均已面臨裝備老舊、消失性商源、維修費用逐年升高及衍生人員操作安全性降低等問題，目前仍勉力維持裝備妥善，執行各項戰備任務。

將正國表示，由於中共軍艦常態化進入台灣周邊海域襲擾，長期多以1500噸江島級及2400噸江衛二型輕型護衛艦為主要兵力，我方檢派大型作戰艦執行監控任務，造成主作戰艦兵力於平時過度消耗。

蔣正國說，為解決濟陽級艦艦齡老舊及輕快兵力耐波力不足，造成兵力運用受限等問題，宜儘速籌獲新興兵力。經審慎評估後，調整籌獲噸位小、建造期程短的輕型巡防艦。

蔣正國表示，考量台灣周邊海域水文及水深環境，針對水深適合反潛作戰海域，以籌建「反潛型」輕型巡防艦強化水面作戰支隊反潛作戰；另籌建「防空型」輕型巡防艦，以支援艦隊防空作戰，規劃於112至至115年，籌獲防空與反潛型輕型巡防艦原型艦各一艘。

蔣正國表示，防空型與反潛型原型艦，滿儎噸位約2500噸，均採柴電或燃氣渦輪機混合推進系統，航速最大達30節以上，於8級風下可正常執行任務。武器裝備配置中程防空飛彈、增程型超音速反艦飛彈、76快砲、方陣快砲、深水炸彈或魚雷等。防空型原型艦預劃112年5月開工、113年第1季安龍、113年第4季下水、114年第3季交艦；反潛型原型艦則預劃113年4月開工、113年第4季安龍、114年第4季下水、115年第2季交艦。

「磐龍專案」增程型超音速雄三反艦飛彈耗費7年研發，已順利完成各項研究測評與實彈驗證，現已進入戰術測試階段，是中科院新研發表現最穩定的彈種，將於明（112）年結案，可望展開量產。按海軍說法，將配備於2000噸級新艦上。增程型反艦飛彈射程可望達到300公里以上，航行極速可達2.5馬赫，分有海基型與陸基型。

蔣正國說，海軍規劃於115年前籌獲防空及反潛型輕型巡防艦各一艘，除可增加艦隊兵力運用彈性，共同擔負海上偵巡與監控等戰備任務，降低主作戰艦艇任務負荷，亦可將老舊之 濟陽級艦納入汰除。

蔣正國說，此案以不增加原案預算為原則，優先滿足優先滿足儎台、戰系、戰系裝備及彈藥款項，計245億餘元。而此案由海軍自行辦理招標作業，由得標船廠執行儎臺建造，另與中科院簽署委製協議書擔任戰系整合商，執行戰系裝備製繳及系統整合。

輕型巡防艦與世界各國新造艦艇建造價格比較。圖／取自「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」專案報告
輕型巡防艦與世界各國新造艦艇建造價格比較。圖／取自「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」專案報告

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