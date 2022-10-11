海軍坦承輕快兵力耐波性不足 須建兩千噸型艦因應共軍威脅

針對共軍在台海周邊部署擾台的海上艦艇，海軍司令部首度對外表示，中共海軍現固定派艦執行台灣海峽巡弋，並擴大區域延伸至我西南及彭佳嶼以北海域，兵力數量從2艘增加為4至5艘，艦艇類型計有1500噸型的「056A江島級」、2400噸型的「053H3江衛二型」與4000噸型「054A江開改級」等3型作戰艦艇，並以2000噸級艦為主。海軍因此現擬興建2000噸型輕型巡防艦因應威脅。

海軍擬將原準備興建4500噸級的新一代飛彈巡防艦原型艦，改建兩艘2000噸輕型巡防艦，國防部應邀明天在立法院外交及國防委員會提出「海軍新一代輕型巡防艦建案規劃」專案報告，文字內容今天送至立法院。文中並未說明4500噸級無法建造詳因，但坦承目前海軍包括沱江艦等輕快兵力耐波力不足，造成兵力運用受限。

國防部長邱國正在報告中表示，中共從不承諾放棄武力犯台，且持續對我實施軍事威懾與施壓，尤以近年來頻繁運用灰色地帶衝突手段，以機、艦侵擾我周邊海、空域，不僅壓縮我預警反應時間及空間，亦逐步消耗我方戰力。

他說，8月份中共聯合軍事行動後， 仍持續維持一定數量的艦艇在台海周遭實施戰備警巡，海軍每日須檢派相對兵力監控，並視威脅程度加派兵力預應，對部分艦齡較大的艦艇造成沈重的負擔。海軍原4500噸新一代飛彈巡防艦調整為噸位較小、建造期程較短之防空及反潛型輕型巡防艦艇各一艘，可儘速汰換老舊的濟陽級艦，增加海軍平戰時兵力運用彈性。

海軍司令部參謀長蔣正國則表示，考量敵情威脅加劇，為因應灰色地帶衝突，並儘速汰換使用50年的濟陽級艦，因此將原4500噸飛彈巡防艦調整為籌獲噸位較小、建造期程短的防空及反潛型輕型巡防艦各一艘。

蔣正國說，近年中共海軍由不定期派遣軍艦於台灣海峽執行海峽巡弋，逐漸轉變為固定派遣艦艇，並擴大巡弋區域 ，延伸至我西南及彭佳嶼以北海域。

他進一步表示，中共於8月份對台實施聯合軍事行動後，每日固定於我周邊海域巡弋，兵力數量從2艘增加至4至5艘。而近年中共艦艇對我襲擾兵力，類型計有「056A江島級 (1,500 噸 」、「053H3江衛二 型(2,400噸) 」與「 054A江開改級 (4000噸) 」等3型作戰艦艇，其中以2000噸上下的「056A江島級」與「053H3江衛二型」為主，於我周邊海域實施常態性巡弋。

蔣正國表示，由於中共軍艦常態化進入台灣周邊海域襲擾，長期多以1500噸江島級及2400噸江衛二型輕型護衛艦為主要兵力，我方檢派大型作戰艦執行監控任務，造成主作戰艦兵力於平時過度消耗。且濟陽級艦艦齡老舊，海軍輕快兵力耐波力不足，造成兵力運用受限等問題，經審慎評估後，因此調整籌獲噸位小、建造期程短的輕型巡防艦，因此規劃於112至至115年，籌獲防空與反潛型輕型巡防艦原型艦各一艘。