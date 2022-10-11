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共機、共艦頻擾台 邱國正：這不是挑釁怎樣叫挑釁

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國防部長邱國正上午到立法院議場備詢。記者林澔一／攝影
國防部長邱國正上午到立法院議場備詢。記者林澔一／攝影

因應敵情威脅，國防部正在評估4個月軍事訓練役的役期是否延長，國防部長邱國正今天重申，因為茲事體大，有些部會需要斟酌，評估後要公告一年後生效，期盼年底前有成果公告。

另外，針對蔡英文總統昨天發表國慶演說，大陸國台辦馬曉光稱渲染大陸「威脅」，推卸破壞兩岸關係危害台海和平穩定的責任。國防部長邱國正今天表示，國防部沒有任何評論，但事實呈現來看，昨天還有20多架飛機、4到6艘船艦在台海周邊繞行，「我要問如果這不是挑釁，怎麼樣才叫挑釁。」

針對馬曉光稱渲染大陸「威脅」，邱國正表示，國軍不做評論，而是事實呈現，8月初以來，中共不但聯合軍演，且頻次都較以往大很多，到目前為止，中共仍以戰備警巡名義，各型機艦在台海周邊都沒停過，是否挑釁大家可以自我評論。

「如果這不是挑釁，我要問怎麼樣才叫挑釁」，邱國正說，我們盡可能避免爭端，避免緊張局勢升高，他們有沒有努力不知道，國軍很努力。

有關兵役延長進度，邱國政表示，此事涉及跨部會，國防部已經完成整體規劃，但有些部會可能還要斟酌，因為兵役延長牽涉很廣，要詳細評估後在公告。

至於何時能夠公告，邱國正說，兵役延長須公告一年後生效，期望在今年底前能夠公告，如果拖到明年公告，要到後年才能生效，他希望不要延宕太久，以免各界猜測徒增紛擾。

邱國正 國防部 馬曉光

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